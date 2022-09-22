https://sputniknews.com.tr/20220922/rosribolovstvo-rusya-ve-turkiye-karadenizde-somon-yetistiriciligi-icin-projeler-uretebilir-1061517770.html

Rosrıbolovstvo: Rusya ve Türkiye, Karadeniz’de somon yetiştiriciliği için projeler üretebilir

Rosrıbolovstvo: Rusya ve Türkiye, Karadeniz’de somon yetiştiriciliği için projeler üretebilir

Rusya Federal Balıkçılık Ajansı (Rosrıbolovstvo) Başkanı İlya Şestakov, Rusya ve Türkiye’nin Karadeniz’de somonun yetiştirilmesiyle ilgili ortak projeler... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T18:03+0300

2022-09-22T18:03+0300

2022-09-22T18:03+0300

ekonomi

rusya

türkiye

somon balığı

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5. Uluslararası Balıkçılık Forumu kapsamında açıklamada bulunan Şestakov, “Bugün Atlantik somonu üretiminde artış talebi var. Fiyatının çok arttığını ve ithalat teslimatlarının hacminin azaldığını biliyoruz. Dün Türkiyeli meslektaşlarımızla görüştük. Karadeniz'de somon yetiştiriciliği için öneriler ve projeler var. Karadeniz’de somon yetiştiriciliği için öneriler ve projeler var” ifadesini kullandı.Son iki yılda deniz ürünleri yetiştiriciliği ve tatlı su balığı yetiştiriciliği alanlarında yeni projelerin ortaya çıktığını anımsatan Şestakov, özellikle Uzakdoğu’da Pasifik somonu olmak üzere çiftlik balık yetiştiriciliğinde büyük umutlar olduğunu belirterek, “Şimdi bilim insanlarıyla birlikte, bu tür fabrikaların bulunabileceği belirli noktalar üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz yabani somon stokunun tamamını çiftlik somonu ile ikame etmemiz doğru değil” dedi.Bilimsel araştırmalar sonucu Kuril Adalarının sularında balıkçılığın geliştirilmesine izin verildiğini kaydeden Rosrıbolovstvo Başkanı, bu bölgede yeni balık çiftliklerinin açıldığını belirtti. Ajansın verilerine göre, genel olarak 2021’de ticari su ürünleri üretim hacmi yaklaşık 357 bin ton olarak gerçekleşti. Bu, önceki yıla göre yüzde 8.5 daha fazla. Ticari balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği son 10 yılda en az iki kat büyüdü.Gelecekte, balık yetiştiriciliği için büyük ölçekli sirkülasyonlu su tesislerinin kurulması konusu üzerinde düşünmeleri gerektiğini dile getiren Şestakov, bu tesislerin, çevresel ve iklimsel kısıtlamalar olmaksızın pazarlanabilir balık üretimini artırma fırsatını sağlayacağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Su ürünleri yetiştiriciliği, çiftlikler oluşturma yolunda ilerlemeli. Bu, açık sularımızda yetiştiricilikten uzaklaşacağımız anlamına gelmiyor. Ama görüşüme göre bu yön gerçekten üretim hacimlerinin artırılması açısından en olası yönlerden biri.”Rusya’da su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesini engelleyen bir takım sorunların olduğunu dile getiren Şestakov, bunların başında öncelikle somon balığı için ekim malzemesi ve yemin sağlanmasının geldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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rusya, türkiye, somon balığı