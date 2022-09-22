https://sputniknews.com.tr/20220922/putin-suudi-veliaht-prensle-sanghay-isbirligi-orgutundeki-isbirligini-gorustu-1061528559.html

Rusya lideri Putin, Suudi Veliaht Prens’le Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştü

Rusya lideri Putin, Suudi Veliaht Prens’le Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştüğünü... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T23:55+0300

2022-09-22T23:55+0300

2022-09-22T23:55+0300

dünya

vladimir putin

muhammed bin selman

rusya

suudi arabistan

şanghay işbirliği örgütü

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Putin’in, Suudi Arabistan Kraliyeti’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu ülkenin yönetimine ve halkına tebrikini ilettiği ifade edilen açıklamada, “Semerkant'ta düzenlenen son zirvede, Suudi Arabistan'a diyalog ortağı statüsünün verilmesiyle ilgili alınan karar ışığında, Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliği konusu ele alındı. Muhammed bin Salman, ŞİÖ'nün uluslararası ilişkilerdeki artan rolüne dikkat çekti, kraliyetin bu örgütün faaliyetlerine aktif olarak katılmaya istekli olduğunu dile getirdi” dendi.Dünya petrol piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla Rusya-Suudi koordinasyonun da değerlendirildiği görüşmede her iki taraf, OPEC+ kapsamındaki çabaları takdir ederek varılan anlaşmalara bağlılığı sürdürme niyetini dile getirdiler.Suudi Veliaht Prens, 12-14 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek olan Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunda, ülkesinin üst düzeyde temsil edileceği bilgisini verdi.Veliaht Prens'in kişisel arabuluculuğuyla gerçekleşen, Donbass’taki çatışmalara yasadışı olarak katılan ve esir alınan yabancı uyrukluların Suudi Arabistan’a teslim edilmesiyle ilgili memnuniyet dile getirildi.Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin büyük hızla geliştiği, ticaretin büyüdüğü, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin güçlendiği kaydedildi.

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vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, şanghay işbirliği örgütü