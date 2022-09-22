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https://sputniknews.com.tr/20220922/putin-suudi-veliaht-prensle-sanghay-isbirligi-orgutundeki-isbirligini-gorustu-1061528559.html
Rusya lideri Putin, Suudi Veliaht Prens’le Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştü
Rusya lideri Putin, Suudi Veliaht Prens’le Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştüğünü... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T23:55+0300
2022-09-22T23:55+0300
dünya
vladimir putin
muhammed bin selman
rusya
suudi arabistan
şanghay işbirliği örgütü
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Putin’in, Suudi Arabistan Kraliyeti’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu ülkenin yönetimine ve halkına tebrikini ilettiği ifade edilen açıklamada, “Semerkant'ta düzenlenen son zirvede, Suudi Arabistan'a diyalog ortağı statüsünün verilmesiyle ilgili alınan karar ışığında, Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliği konusu ele alındı. Muhammed bin Salman, ŞİÖ'nün uluslararası ilişkilerdeki artan rolüne dikkat çekti, kraliyetin bu örgütün faaliyetlerine aktif olarak katılmaya istekli olduğunu dile getirdi” dendi.Dünya petrol piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla Rusya-Suudi koordinasyonun da değerlendirildiği görüşmede her iki taraf, OPEC+ kapsamındaki çabaları takdir ederek varılan anlaşmalara bağlılığı sürdürme niyetini dile getirdiler.Suudi Veliaht Prens, 12-14 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek olan Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunda, ülkesinin üst düzeyde temsil edileceği bilgisini verdi.Veliaht Prens'in kişisel arabuluculuğuyla gerçekleşen, Donbass’taki çatışmalara yasadışı olarak katılan ve esir alınan yabancı uyrukluların Suudi Arabistan’a teslim edilmesiyle ilgili memnuniyet dile getirildi.Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin büyük hızla geliştiği, ticaretin büyüdüğü, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin güçlendiği kaydedildi.
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vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, şanghay işbirliği örgütü
vladimir putin, muhammed bin selman, rusya, suudi arabistan, şanghay işbirliği örgütü

Rusya lideri Putin, Suudi Veliaht Prens’le Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştü

23:55 22.09.2022
© REUTERS / Yuri KadobnovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© REUTERS / Yuri Kadobnov
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliğini görüştüğünü belirtti.
Putin’in, Suudi Arabistan Kraliyeti’nin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu ülkenin yönetimine ve halkına tebrikini ilettiği ifade edilen açıklamada, “Semerkant'ta düzenlenen son zirvede, Suudi Arabistan'a diyalog ortağı statüsünün verilmesiyle ilgili alınan karar ışığında, Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki işbirliği konusu ele alındı. Muhammed bin Salman, ŞİÖ'nün uluslararası ilişkilerdeki artan rolüne dikkat çekti, kraliyetin bu örgütün faaliyetlerine aktif olarak katılmaya istekli olduğunu dile getirdi” dendi.
Dünya petrol piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla Rusya-Suudi koordinasyonun da değerlendirildiği görüşmede her iki taraf, OPEC+ kapsamındaki çabaları takdir ederek varılan anlaşmalara bağlılığı sürdürme niyetini dile getirdiler.
Suudi Veliaht Prens, 12-14 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek olan Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunda, ülkesinin üst düzeyde temsil edileceği bilgisini verdi.
Veliaht Prens'in kişisel arabuluculuğuyla gerçekleşen, Donbass’taki çatışmalara yasadışı olarak katılan ve esir alınan yabancı uyrukluların Suudi Arabistan’a teslim edilmesiyle ilgili memnuniyet dile getirildi.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin büyük hızla geliştiği, ticaretin büyüdüğü, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin güçlendiği kaydedildi.
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