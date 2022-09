https://sputniknews.com.tr/20220922/petadan-et-tuketen-erkeklerle-seks-yapmayin-cagrisi-toksik-erkeklik-iklime-de-zarar-veriyor-1061508789.html

PETA'dan 'et tüketen erkeklerle seks yapmayın' çağrısı: 'Toksik erkeklik iklime de zarar veriyor'

Hayvan hakları konusunda en tartışmalı kampanyalara imza atan Hayvanlara Etik Muamele için İnsanlar (PETA) isimli hayvan hakları örgütü, et tüketen erkeklere... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

Küresel et tüketimini azaltma hedefiyle yola çıkan PETA, et tüketen erkeklerin seks yasağına tabi tutulması gerektiğini savundu.Örgüte göre et ürünlerini tüketmek toksik erkekliğin belirtileri arasında yer alıyor ve bununla da kalmayıp küresel iklim krizine katkı sağlıyor.Almanya merkezli PETA, söz konusu tezini PLOS One isimli bilim dergisinde yayınlanan bir akademik makaledeki verilere dayandırıyor. Zira makaleye göre erkekler, ağırlıklı olarak daha fazla et tüketmeleri nedeniyle, kadınlara göre yüzde 41 oranında daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu.'Dünyayı kurtarkmak için seks grevi başlatma' çağrısında bulunan PETA, kadınlardan et ürünleri tüketen erkeklerle seks yapmayı reddetmelerini istedi.Örgütün 'PETA, et yiyen tüm erkeklere yönelik seks yasağı çağrısında bulunuyor: Erkeklerin beslenme düzeni, kadınlarınkine göre yüzde 41 oranında daha fazla sera gazı üretiyor' başlıklı çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:Örgütün açıklamasında referans gösterdiği değerlendirmeler arasında Fransız siyasi parti 'Avrupa Ekoloji - Yeşiller' üyesi ekonomist siyasetçi Sandrine Rousseau'nun açıklamaları da yer alıyor.Sandrine Rousseau, geçtiğimiz ay açık havada mangal yapmayı 'ataerkil tutumlar, erkeklik ve erkek zorlaması et tüketimi kokan bir ritüel' şeklinde tanımlamış ve tartışmalara yol açmıştı.Kendini 'eko-feminist' olarak tanımlayan Rousseau, "İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu mümkün olmayacak" demiş ve 'mangal üzerinde et' imajının 'maskülenlik sembolü' olduğunu ileri sürmüştü.

