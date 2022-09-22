https://sputniknews.com.tr/20220922/palandokenden-faiz-degerlendirmesi-piyasalara-olumlu-yansiyacak-1061525733.html
Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak
Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak
TESK Genel Başkanı Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:21+0300
2022-09-22T22:21+0300
2022-09-22T22:24+0300
türkiye
bendevi palandöken
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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bendevi palandöken, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
bendevi palandöken, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak
22:21 22.09.2022 (güncellendi: 22:24 22.09.2022) Abone ol
TESK Genel Başkanı Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.