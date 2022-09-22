https://sputniknews.com.tr/20220922/palandokenden-faiz-degerlendirmesi-piyasalara-olumlu-yansiyacak-1061525733.html

Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak

Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak

TESK Genel Başkanı Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T22:21+0300

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2022-09-22T22:24+0300

türkiye

bendevi palandöken

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

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bendevi palandöken, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)