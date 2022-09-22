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Özhaseki: Eskiden insanlar Kürt’üm, Arap’ım diyemezdi, canını okurlardı
Özhaseki: Eskiden insanlar Kürt’üm, Arap’ım diyemezdi, canını okurlardı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T07:35+0300
2022-09-22T07:36+0300
politika
mehmet özhaseki
seçim
chp
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Özhaseki, partisinin Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. CHP’yi eleştiren Özhaseki hizmette gözlerinin olmadığını ve ufuklarının dar olduğunu anlattı. Özhaseki, "CHP'nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu. Ayrılan avukatları, CHP'yi şöyle suçluyor diyor ki, ‘Bunlar 650 milyon lira sadece ajanslara veriyorlar, algı için’, bu benim vicdanımı sızlatıyor. Algı dediğiniz, bir gerçeği oturtmak içinse başımızın tacı. ‘Başkanımız çalışıyor, dürüst adam’ eyvallah öyleyse doğru. Doğru algı için yapılan emek helal olsun ama tam tersi ise işte o zaman çirkin bir şey çıkıyor ortaya" ifadelerini kullandı. CHP'nin ikinci stratejisi de, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun, AK Parti gitsin, ne olursa olsun' olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti: "Gidince ne olacak? Vesayet rejiminin yok edilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, sadece başörtüsünü söylemiyorum. Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti’nin hizmetleriyle karşı karşıyalar. Çok şükür diyoruz, o yüzden bizler AK Parti olarak hizmet etmeye de devam edeceğiz."
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mehmet özhaseki, seçim, chp, recep tayyip erdoğan, ak parti
mehmet özhaseki, seçim, chp, recep tayyip erdoğan, ak parti

Özhaseki: Eskiden insanlar Kürt’üm, Arap’ım diyemezdi, canını okurlardı

07:35 22.09.2022 (güncellendi: 07:36 22.09.2022)
© İHA / HAYATİ KANAT-AW474617AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA / HAYATİ KANAT-AW474617
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti’nin hizmetleriyle karşı karşıyalar" diye konuştu.
Özhaseki, partisinin Hatay İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. CHP’yi eleştiren Özhaseki hizmette gözlerinin olmadığını ve ufuklarının dar olduğunu anlattı.
Özhaseki, "CHP'nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu. Ayrılan avukatları, CHP'yi şöyle suçluyor diyor ki, ‘Bunlar 650 milyon lira sadece ajanslara veriyorlar, algı için’, bu benim vicdanımı sızlatıyor. Algı dediğiniz, bir gerçeği oturtmak içinse başımızın tacı. ‘Başkanımız çalışıyor, dürüst adam’ eyvallah öyleyse doğru. Doğru algı için yapılan emek helal olsun ama tam tersi ise işte o zaman çirkin bir şey çıkıyor ortaya" ifadelerini kullandı.
CHP'nin ikinci stratejisi de, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun, AK Parti gitsin, ne olursa olsun' olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:
"Gidince ne olacak? Vesayet rejiminin yok edilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, sadece başörtüsünü söylemiyorum. Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti’nin hizmetleriyle karşı karşıyalar. Çok şükür diyoruz, o yüzden bizler AK Parti olarak hizmet etmeye de devam edeceğiz."
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