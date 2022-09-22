https://sputniknews.com.tr/20220922/oldurulen-aysegul-aydinin-agabeyi-durusmada-sanigin-tercumanina-jiletle-saldirdi-1061524858.html

Öldürülen Ayşegül Aydın'ın ağabeyi duruşmada sanığın tercümanına jiletle saldırdı

Öldürülen Ayşegül Aydın'ın ağabeyi duruşmada sanığın tercümanına jiletle saldırdı

Kocaeli'de 16 yaşındaki 16 yaşındaki Ayşegül Aydın'acinsel istismarda bulunup öldürdükten sonra tutuklanan Afganistan uyruklu Atikullah hakkında açılan davada... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T21:53+0300

2022-09-22T21:53+0300

2022-09-22T21:53+0300

muhammed

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 16 yaşındaki Ayşegül Aydın'a cinsel saldırı girişiminde bulunup başına taşla vurarak öldüren Afganistan vatandaşı Muhammed Atikullah'ın yargılandığı dava görülmeye başlandı.DHA'nın haberine göre, Atikullah hakkında "nitelikli kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel istismar" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.'Beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım'Duruşma salonunda Aydın ailesi ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Atikullah, Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle davaya katıldı. Duruşmada ifade veren Muhammed Atikullah, savcılıktaki ifadesinin aksine "Ayşegül beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım" diye konuştu.Tercümanın bu sözleri çevirmesi üzerine, Ayşegül Aydın'ın ailesi "Yalancısınız" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada Aydın'ın ağabeyi Esat Aydın, tercümana jiletle saldırdı. Polisin müdahale ettiği Aydın, mahkeme salonundan çıkarılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.'Tercüman olmaması nedeniyle 9 Aralık'a ertelendi'Kulağından ve boğazından yaralanan tercüman hastaneye götürülürken, duruşmaya ara verildi. Yeniden başlayan duruşma, tercüman olmaması nedeniyle 9 Aralık'a ertelendi.Olay sırasında duruşma salonunda bulunan ve davayı takip eden avukatlardan, Pınar Berfin Çoban, "Sanığın beyanına girildiği anda olayı anlatması istendiğinde 'Ben öldürmedim, düştü' gibi bir beyanı oldu. Tercüman bunu tercüme ettiği anda ağabeyi dayanamayarak tercümana saldırdı. Erkek kardeşinin elinde jilet olduğu söyleniyordu, saldırı esnasında hemen mağdurun avukatları müdahale etti. Polisler ağabeyi dışarıya aldı ancak tercüman yaralandığı için duruşmaya devam edilemedi" dedi.'Ben zaten yaşasam ne yaşamasam ne?'Duruşma salonundan çıkan baba Metin Aydın, adliye bahçesinde gözyaşları içerisinde sitem etti. Sanığın en ağır şekilde ceza alması isteyen Aydın, "Ben zaten yaşasam ne yaşamasam ne? Benim zaten dünyam gitmiş, Ayşegül ile beraber benim yaşama hayallerim bitmiş zaten. Şimdi robot gibi dolaşan bir insan haline geldim" diye konuştu.

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