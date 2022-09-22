https://sputniknews.com.tr/20220922/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cinden-rusya-uzerindeki-etkisini-kullanmasini-istedi-1061525003.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'den 'Rusya üzerindeki etkisini' kullanmasını istedi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'den 'Rusya üzerindeki etkisini' kullanmasını istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki operasyonun bitmesi için 'ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini'... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T22:02+0300

2022-09-22T22:02+0300

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jens stoltenberg

vang yi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu ve Tayvan konusunu görüşmek üzere Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

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çin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, jens stoltenberg, vang yi