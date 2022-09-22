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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cinden-rusya-uzerindeki-etkisini-kullanmasini-istedi-1061525003.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'den 'Rusya üzerindeki etkisini' kullanmasını istedi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'den 'Rusya üzerindeki etkisini' kullanmasını istedi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki operasyonun bitmesi için 'ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini'... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:02+0300
2022-09-22T22:05+0300
ukrayna krizi
çin
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu ve Tayvan konusunu görüşmek üzere Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
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çin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, jens stoltenberg, vang yi
çin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, jens stoltenberg, vang yi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'den 'Rusya üzerindeki etkisini' kullanmasını istedi

22:02 22.09.2022 (güncellendi: 22:05 22.09.2022)
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek Ukrayna'daki operasyonun bitmesi için 'ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini' kullanması çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu ve Tayvan konusunu görüşmek üzere Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.
Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.
NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
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