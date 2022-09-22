https://sputniknews.com.tr/20220922/muzigi-biraktim-diyen-zerrin-ozer-geri-dondu-cok-kizmayin-1061507256.html

'Müziği bıraktım' diyen Zerrin Özer geri döndü: 'Çok kızmayın'

'Müziği bıraktım' diyen Zerrin Özer geri döndü: 'Çok kızmayın'

Haziran ayında müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sahnelere dönmeye karar verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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zerrin özer

müzik

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Şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz haziran ayında müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelerden uzak kalması sadece 89 gün sürdü. Müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" şeklinde dile getiren Özer, mesleğine dönmeye karar verdi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle dile getirdi; "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?Teoman 470 gün dayanabilmiştiTeoman da 2011'de müziği bıraktığını açıklamış, 470 gün sonra bu kararından vazgeçtiğini dile getirerek mesleğine döneceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220623/zerrin-ozer-muzigi-birakti-kariyerimi-kendi-irademle-noktaladim-1057814177.html

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zerrin özer, müzik