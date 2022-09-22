https://sputniknews.com.tr/20220922/motosiklet-kazasi-geciren-acun-ilicali-taburcu-oldu-hata-insana-mahsus-1061526919.html

Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu: 'Hata insana mahsus'

Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu: 'Hata insana mahsus'

Sarıyer'de ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışarak motosiklet kazası geçiren televizyoncu Acun Ilıcalı tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

acun ilıcalı

istanbul

trafik kazası

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İstanbul Sarıyer'de kızı ile birlikte motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu.Kemerburgaz Caddesi’nde yaşanan kazada ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada Acun Ilıcalı ve motosikletin arkasında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı.Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına altına alınmıştı.Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun’un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edilmişti.Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus. Tabi biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" diye konuştu.Ilıcalı daha sonra kendisini bekleyen arabayla hastaneden ayrıldı.

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acun ilıcalı, istanbul, trafik kazası