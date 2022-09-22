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https://sputniknews.com.tr/20220922/meksikada-bir-deprem-daha-1061495812.html
Meksika'da bir deprem daha
Meksika'da bir deprem daha
Meksika'da geçen günlerde yaşanan 7.6 depremin ardından 6.8 şiddetinde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T09:41+0300
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dünya
meksika
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), perşembe günü Meksika'nın Michoacan kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.USGS, depremin yerel saatle 06.16 sıralarında Mexico City'den yaklaşık 410 kilometre uzaklıkta ve 20.7 kilometre derinlikte yaşandığı bilgisini verdi.Bu hafta Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/meksika-aciklarinda-75-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-1061386947.html
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meksika, deprem
meksika, deprem

Meksika'da bir deprem daha

09:41 22.09.2022 (güncellendi: 09:56 22.09.2022)
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLAMeksika - deprem
Meksika - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLA
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Meksika'da geçen günlerde yaşanan 7.6 depremin ardından 6.8 şiddetinde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), perşembe günü Meksika'nın Michoacan kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.
USGS, depremin yerel saatle 06.16 sıralarında Mexico City'den yaklaşık 410 kilometre uzaklıkta ve 20.7 kilometre derinlikte yaşandığı bilgisini verdi.
Bu hafta Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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Meksika açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
19 Eylül, 21:34
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