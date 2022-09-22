https://sputniknews.com.tr/20220922/meksikada-bir-deprem-daha-1061495812.html
Meksika'da bir deprem daha
Meksika'da bir deprem daha
Meksika'da geçen günlerde yaşanan 7.6 depremin ardından 6.8 şiddetinde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T09:41+0300
2022-09-22T09:41+0300
2022-09-22T09:56+0300
dünya
meksika
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), perşembe günü Meksika'nın Michoacan kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.USGS, depremin yerel saatle 06.16 sıralarında Mexico City'den yaklaşık 410 kilometre uzaklıkta ve 20.7 kilometre derinlikte yaşandığı bilgisini verdi.Bu hafta Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/meksika-aciklarinda-75-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-1061386947.html
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meksika, deprem
Meksika'da bir deprem daha
09:41 22.09.2022 (güncellendi: 09:56 22.09.2022) Abone ol
Meksika'da geçen günlerde yaşanan 7.6 depremin ardından 6.8 şiddetinde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), perşembe günü Meksika'nın Michoacan kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.
USGS, depremin yerel saatle 06.16 sıralarında Mexico City'den yaklaşık 410 kilometre uzaklıkta ve 20.7 kilometre derinlikte yaşandığı bilgisini verdi.
Bu hafta Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.