https://sputniknews.com.tr/20220922/manchester-united-sezonu-1155-milyon-sterlin-zararla-kapadi-1061523325.html

Manchester United, sezonu 115.5 milyon sterlin zararla kapadı

Manchester United, sezonu 115.5 milyon sterlin zararla kapadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2021-22 sezonunda gelirinde yaşanan artışa rağmen 115.5 milyon sterlin zarar etti. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

manchester united

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Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-22 mali yılı içinde kulübün gelirinin yüzde 18'lik artışla 538.2 milyon sterline ulaşmasına rağmen net 115.5 milyon sterlin zarar yaşandığı belirtildi.İngiltere temsilcisinin borcu ise önceki yıla oranla 95.4 milyon artarak 514.9 milyon sterline çıktı. 2021 yazında Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane'ı kadrosuna katan Manchester United'da oyunculara ödenen maaş, yüzde 19.1 yükselerek toplam 384.2 milyon sterline ulaştı.Finansal yapıyı değerlendiren kulübün finans departmanı yöneticilerinden Cliff Baty, salgın nedeniyle yaşanan gelir kaybı etkisinin bilet satışlarıyla sonlanmasına rağmen oyunculara ödenen maaşta yaşanan artış, 2021 yazında bazı özel turnuvalara takımın katılmaması gibi gerekçelerle mali tablonun olumsuz ivme kazandığını söyledi.

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