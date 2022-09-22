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https://sputniknews.com.tr/20220922/macronun-bmdeki-konusmasi-tartismalara-neden-oldu-korkunc-sekilde-asagilandi--1061507564.html
Macron'un BM'deki konuşması tartışmalara neden oldu: 'Korkunç şekilde aşağılandı'
Macron'un BM'deki konuşması tartışmalara neden oldu: 'Korkunç şekilde aşağılandı'
Fransa Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünde boş salona konuştuğu tartışılırken, Afrikalılar da Macron'un kıtadaki Fransız birliklerini görmezden gelerek Rusya'nın... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T15:01+0300
2022-09-22T15:01+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
bm
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ukrayna
afrika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve salondaki boş koltuklar tartışmalara yol açtı. Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu. Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, "Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu" ifadesini kullanarak BM Genel Kurulu'nda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti. Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu. Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı. Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti" yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi. BM'de 30 dakika kadar konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Kesin bir şey var ki ben şu anda size konuştuğum sırada, Rus güçleri Ukrayna'da. Bildiğime göre, Ukrayna güçleri Rusya'da yok. Olan bu. Hepimiz buna bakmalıyız" sözleri de Afrika'da tepki çekti. Afrikalı aktivist Nathalie Yamb, Macron'un bu sözleri sarf ettiği görüntüleri alıntılayarak "Kesin olan bir şey var ki sizinle konuşurken, Fransız birlikleri Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Cibuti ve Madagaskar adalarında konuşlu ve bildiğime göre bu ülkelerin birlikleri Fransa'ya konuşlu değil" ifadesini paylaştı. Bir kullanıcı da Afrika'daki Fransız birliklerini gösteren grafiği paylaşarak, askerlerini Afrika'dan çekmesi için Macron'a azami baskı yapılması çağrısında bulundu ve Fransa'nın kıtada askeri üs bulunduran ülkelerin başında geldiğini vurguladı.
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fransa, emmanuel macron, bm, rusya, ukrayna, afrika

Macron'un BM'deki konuşması tartışmalara neden oldu: 'Korkunç şekilde aşağılandı'

15:01 22.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron- Fransa
Emmanuel Macron- Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünde boş salona konuştuğu tartışılırken, Afrikalılar da Macron'un kıtadaki Fransız birliklerini görmezden gelerek Rusya'nın Ukrayna'daki askerlerini konu etmesini eleştirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve salondaki boş koltuklar tartışmalara yol açtı. Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu.
Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, "Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu" ifadesini kullanarak BM Genel Kurulu'nda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti. Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu.
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı.
Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti" yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi.
BM'de 30 dakika kadar konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Kesin bir şey var ki ben şu anda size konuştuğum sırada, Rus güçleri Ukrayna'da. Bildiğime göre, Ukrayna güçleri Rusya'da yok. Olan bu. Hepimiz buna bakmalıyız" sözleri de Afrika'da tepki çekti.
Afrikalı aktivist Nathalie Yamb, Macron'un bu sözleri sarf ettiği görüntüleri alıntılayarak "Kesin olan bir şey var ki sizinle konuşurken, Fransız birlikleri Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, Cibuti ve Madagaskar adalarında konuşlu ve bildiğime göre bu ülkelerin birlikleri Fransa'ya konuşlu değil" ifadesini paylaştı.
Bir kullanıcı da Afrika'daki Fransız birliklerini gösteren grafiği paylaşarak, askerlerini Afrika'dan çekmesi için Macron'a azami baskı yapılması çağrısında bulundu ve Fransa'nın kıtada askeri üs bulunduran ülkelerin başında geldiğini vurguladı.
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