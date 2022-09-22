https://sputniknews.com.tr/20220922/macrondan-demokrasiler-krizi-uyarisi-hepimiz-icin-endiseleniyorum-1061521753.html

Macron’dan ‘Demokrasiler krizi’ uyarısı: ‘Hepimiz için endişeleniyorum’

Macron’dan ‘Demokrasiler krizi’ uyarısı: ‘Hepimiz için endişeleniyorum’

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Batı’da demokrasiler için endişelendiğini ifade ederek, “Tehlikede olanın 18. yüzyılda inşa ettiğimiz şey olduğuna inanıyorum”... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN’den Jake Tapper’e konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yıllarca süren “baskı” ve “istikrarsızlaştırma” çabalarının ardından ABD dahil Batı için ‘demokrasiler krizi’ konusunda uyarıda bulundu.Macron, ABD demokrasisi için endişe duyup duymadığı sorusuna, "Hepimiz için endişeleniyorum" yanıtını verdi.'Tehlikede olanın 18. yüzyılda inşa ettiğimiz şey olduğuna inanıyorum'"İnsanlara ders vermekten ve 'senin için endişeleniyorum' demekten nefret ediyorum” diyen Fransız lider, “Ancak tehlikede olanın 18. yüzyılda inşa ettiğimiz şey olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.Macron, Avrupa ve ABD'de yayılan milliyetçilik, popülizm ve ırkçılık eğilimi hakkındaki soruya verdiği yanıtta, Batılı “liberal demokrasilerin” küresel bir kriz karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, şunları söyledi:“Son birkaç yılda toplumlarımız üzerinde artan bir baskıya maruz kaldığımız açık. Farklı ülkelerimizde orta sınıf krizi diyeceğim bir noktadayız” diye devam eden Macron, sosyal medyanın “demokrasilerinde tehlikede olan şey için çok önemli bir rol oynadığını’ söyledi.Sosyal medya platformlarının, “tüm demokrasiler için bir katil” olarak adlandırdığı ‘sahte haberlerin’ ve ‘yeni göreciliğ’in sürücü faktörü olduğunu ifade eden Macron, gerekçesini de ‘gerçekle, bilimle ve kendi demokrasimizin temeliyle olan bağı tamamen kesiyor’ ifadeleriyle açıkladı.

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