Lavrov: Referandum kararları, Zelenskiy'in Ruslara yaptığı 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısına yanıt
18:53 22.09.2022 (güncellendi: 19:19 22.09.2022)
© SputnikSergey Lavrov
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbass cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin aldığı Rusya'ya katılım referandumlarına ilişkin kararların Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ruslara yaptığı 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısına verilen bir yanıt olduğunu ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumla ilgili toplantısında konuşan Lavrov, Zelenskiy'in 5 Ağustos 2021'de kendini Rus hisseden herkese çocukları ve torunlarının iyiliği için Rusya'ya gitmeleri çağrısında bulunduğunu anımsattı.
Lavrov, "Bence şu anda Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki sakinlerin referandum yapılması konusunda aldığı kararlar, bu isteğe (çağrıya) bir yanıt" ifadelerini kullandı.
Lavrov, "Bence şu anda Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki sakinlerin referandum yapılması konusunda aldığı kararlar, bu isteğe (çağrıya) bir yanıt" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'da yıllardır aşırı milliyetçi taburlar için topyekün seferberlik yapılıyor'
Batı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kısmi seferberlik kararıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren Lavrov, "Ukrayna'da aşırı milliyetçi taburlara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne dahil etmek amacıyla yıllardır kadınlar da dahil tüm yetişkin nüfus arasında topyekün seferberlik yürütülüyor" dedi.
Bugün Ukrayna'da Rusya Silah Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) milislerine sadece Kiev rejiminin neo-Nazi oluşumlarının değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın tüm savaş makinesinin karşı koyduğunu söyleyen Lavrov, bununla ilgili herhangi bir yanılsama içinde olmadıklarının altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek bir köprü başı olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Bugün Ukrayna'da Rusya Silah Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) milislerine sadece Kiev rejiminin neo-Nazi oluşumlarının değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın tüm savaş makinesinin karşı koyduğunu söyleyen Lavrov, bununla ilgili herhangi bir yanılsama içinde olmadıklarının altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek bir köprü başı olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.