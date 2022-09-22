https://sputniknews.com.tr/20220922/kremlin-seferberlik-ilani-rusya-ordusunun-ukraynadaki-eylemlerinin-amacini-degistirmedi-1061505431.html
Kremlin: Seferberlik ilanı, Rusya ordusunun Ukrayna'daki eylemlerinin amacını değiştirmedi
Kremlin: Seferberlik ilanı, Rusya ordusunun Ukrayna'daki eylemlerinin amacını değiştirmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik ilanının Rusya ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun amacının değiştiği anlamına... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T13:31+0300
2022-09-22T13:31+0300
2022-09-22T13:40+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanına dair değerlendirimede bulundu.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, ‘Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerinin özel askeri operasyondan başka bir şeye mi evrildiği’ şeklindeki soruya, “Hayır, Ukrayna’da sürdürülen hâlâ bir özel askeri operasyon” yanıtını verdi.
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna
Kremlin: Seferberlik ilanı, Rusya ordusunun Ukrayna'daki eylemlerinin amacını değiştirmedi
13:31 22.09.2022 (güncellendi: 13:40 22.09.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısmi seferberlik ilanının Rusya ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonun amacının değiştiği anlamına gelmediğini kaydetti. Sözcü, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerini hâlâ özel askeri operasyon olarak tanımladıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanına dair değerlendirimede bulundu.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında, ‘Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerinin özel askeri operasyondan başka bir şeye mi evrildiği’ şeklindeki soruya, “Hayır, Ukrayna’da sürdürülen hâlâ bir özel askeri operasyon” yanıtını verdi.