https://sputniknews.com.tr/20220922/james-webb-teleskobu-neptunun-halkalarinin-en-net-fotografini-cekti-1061505605.html
James Webb teleskobu, Neptün'ün halkalarının en net fotoğrafını çekti
James Webb teleskobu, Neptün'ün halkalarının en net fotoğrafını çekti
Şimdiye kadar geliştirilmiş en ileri teknolojiye sahip uzay teleskobu James Webb, uzayın derinliklerindeki çalışmalarına devam ediyor. James Webb son olarak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T13:38+0300
2022-09-22T13:38+0300
2022-09-22T13:44+0300
yaşam
james webb uzay teleskobu
neptün
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Uzay araştırmacıları James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen ilk Neptün görüntülerini yayınladı. Elde edilen fotoğraflar, Neptün'ün halkaları ve 6 uydusuna dair son 30 yılın en net görüntüleri olma özelliği taşıyor.Görüntüler sadece net olmakla kalmıyor, aynı zamanda tozdan meydana gelen halkaları yakın kızılötesi spektrumda ilk kez görebilmeyi sağlıyor. Söz konusu dalga boylarında 'mavi gezegen' olarak bilinen Neptün, kızılötesi ve görünür kırmızı ışığı çok fazla emmesinden dolayı mavi görünmek yerine karanlık, hayaletimsi bir görünümde ortaya çıkıyor.Fotoğraflarda ayrıca Neptün'ün şimdiye kadar tespit edilmiş 14 uydusu yer alıyor. Bu uydular arasında en popülerleri ise, Tritotn, Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus ve Larissa yer alıyor.Gezegenin üzerinde yer alan parlak nokta ve çizgiler, Neptün'ün güney kutbundaki bir girdabı çevreleyen bir girdabın da dahil olduğu metan-buz bulutlarına işaret ediyor.Triton'un dikkat çekici şekilde görüntülenmiş olması, hem James Webb teleskobunun ileri teknoloji sivri uçları hem de tipik olarak güneş ışığının yüzde 70'ini yansıtan yoğunlaştırılmış nitrojen yüzeyi sayesinde.Neptün bilim insanları için özellikle popüler bir araştırma hedefi olarak biliniyor. Çünkü Güneş'ten yaklaşık 2.8 milyar mil uzakta bulunan gezegen, yakın gezegenlerde bulunmayan çok düşük sıcaklıklar ve bir turu 164 yıl süren yörünge gibi özelliklere sahip. Ayrıca, Triton'un sıra dışı ters yörüngesi, uydunun Neptün'deki yerçekimine yenik düşen bir Kuiper Kuşağı nesnesi olabileceğini bile düşündürüyor.James Webb teleskopunun gönderdiği yeni veriler teleskobun yapacağı keşiflerin yalnızca başlangıcı olarak görülüyor. Araştırmacılar, gelecek yıl içinde hem Neptün hem de Triton hakkında daha fazla veri toplamayı umuyor. Dolayısıyla Neptün ve genel olarak uzay hakkındaki anlayışımızı geliştirebilecek çığır açan görüntüler için bir süre daha beklemek gerekebilir.
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james webb uzay teleskobu, neptün
james webb uzay teleskobu, neptün
James Webb teleskobu, Neptün'ün halkalarının en net fotoğrafını çekti
13:38 22.09.2022 (güncellendi: 13:44 22.09.2022) Abone ol
Şimdiye kadar geliştirilmiş en ileri teknolojiye sahip uzay teleskobu James Webb, uzayın derinliklerindeki çalışmalarına devam ediyor. James Webb son olarak, Dünya'mızın uzak komşusu Neptün'ün halklasının şimdiye kadarki en net görüntülerini gönderdi.
Uzay araştırmacıları James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen ilk Neptün görüntülerini yayınladı.
Elde edilen fotoğraflar, Neptün'ün halkaları ve 6 uydusuna dair son 30 yılın en net görüntüleri olma özelliği taşıyor.
Görüntüler sadece net olmakla kalmıyor, aynı zamanda tozdan meydana gelen halkaları yakın kızılötesi spektrumda ilk kez görebilmeyi sağlıyor. Söz konusu dalga boylarında 'mavi gezegen' olarak bilinen Neptün, kızılötesi ve görünür kırmızı ışığı çok fazla emmesinden dolayı mavi görünmek yerine karanlık, hayaletimsi bir görünümde ortaya çıkıyor.
Fotoğraflarda ayrıca Neptün'ün şimdiye kadar tespit edilmiş 14 uydusu yer alıyor. Bu uydular arasında en popülerleri ise, Tritotn, Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus ve Larissa yer alıyor.
Gezegenin üzerinde yer alan parlak nokta ve çizgiler, Neptün'ün güney kutbundaki bir girdabı çevreleyen bir girdabın da dahil olduğu metan-buz bulutlarına işaret ediyor.
Triton'un dikkat çekici şekilde görüntülenmiş olması, hem James Webb teleskobunun ileri teknoloji sivri uçları hem de tipik olarak güneş ışığının yüzde 70'ini yansıtan yoğunlaştırılmış nitrojen yüzeyi sayesinde.
Neptün bilim insanları için özellikle popüler bir araştırma hedefi olarak biliniyor. Çünkü Güneş'ten yaklaşık 2.8 milyar mil uzakta bulunan gezegen, yakın gezegenlerde bulunmayan çok düşük sıcaklıklar ve bir turu 164 yıl süren yörünge gibi özelliklere sahip. Ayrıca, Triton'un sıra dışı ters yörüngesi, uydunun Neptün'deki yerçekimine yenik düşen bir Kuiper Kuşağı nesnesi olabileceğini bile düşündürüyor.
James Webb teleskopunun gönderdiği yeni veriler teleskobun yapacağı keşiflerin yalnızca başlangıcı olarak görülüyor. Araştırmacılar, gelecek yıl içinde hem Neptün hem de Triton hakkında daha fazla veri toplamayı umuyor. Dolayısıyla Neptün ve genel olarak uzay hakkındaki anlayışımızı geliştirebilecek çığır açan görüntüler için bir süre daha beklemek gerekebilir.