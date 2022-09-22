https://sputniknews.com.tr/20220922/isvec-enerjiden-tasarruf-icin-kiliseleri-kapatiyor-1061495407.html

İsveç enerjiden tasarruf için kiliseleri kapatıyor

İsveç enerjiden tasarruf için kiliseleri kapatıyor

İsveç, enerji fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle tasarruf çabalarının bir parçası olarak ve enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla kiliseleri kapatmaya... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T09:31+0300

2022-09-22T09:31+0300

2022-09-22T09:31+0300

avrupa'da enerji krizi

isveç

kilise

ısınma

tasarruf

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Kış yaklaşırken İsveç genelinde ibadethanelerin kapatılması ya kapatılması ya da buralardaki ısıtma sistemlerinin çalıştırılmaması kararı alındı.İsveç Kilisesi'nin kültürel miras destek birimi başkanı Markus Dahlberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, söz konusu tedbirin İsveç'in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyledi.'Binaların bakımı büyük bir yük'Dahlberg, "Birçok kilise kırsal kasabalarda bulunuyor. Çok sayıda binaya sahip ve üyelik ücretleri açısından düşük bir tabana sahip cemaatlerde, kilise binalarının bakımını üstlenme sorumluluğu daha büyük bir yük haline geliyor" dedi.Lund piskoposluğundan Andreas Månsson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini belirtti.'Isınma en büyük masraf'Månsson, "Hiç şüphe yok ki ısınma en büyük masraf. Birçok binanın yalıtımı oldukça kötü. Lund Piskoposluğu binaları daha verimli hale getirmek için çok yatırım yaptı, ancak hala ısıtmayı yutan büyük hacimli dev binalardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.Diğer yandan İsveç Radyosu'nun aktardığına göre, güney Halland ilçesindeki Getinge-Oskarström cemaatinde yedi kiliseden üçü kış boyunca kapanacak veya sıcaklıklarını 11 dereceye düşürecek.Kışın açık kalacak kiliseler ise, sıcaklığı 18 dereceye düşürecek.Papaz Joachim Franzén, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, bütçemizi dengede tutmak ve açıkçası toplumun geri kalanıyla dayanışma göstermekle ilgili" dedi.Malmö'de de en soğuk dönemlerde ibadetlerin tek bir kilisede toplanması ve daha az kullanılan kiliselerin boş bırakılması önerildi.Mülk yöneticisi Nils-Urban Råwall, kamu yayın kurumu SVT'ye açıklamasında, "Birisi cenaze veya düğün isterse, kilise geçici olarak ısıtılabilir" dedi .

https://sputniknews.com.tr/20220823/abden-absurt-enerji-hamleleri-birligin-ulkeleri-kara-kisa-nasil-hazirlaniyor-1060293336.html

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isveç, kilise, ısınma, tasarruf