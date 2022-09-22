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İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı
İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı
İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan Güven Güler tutuklandı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T20:11+0300
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İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece'de üç kişiyi öldürüp, ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler, iki kez `Tasarlayarak öldürme´, `Kasten öldürme´ ve iki kez de `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler ve ona yardım ettiği iddia edilen 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.Başakşehir ve Küçükçekmece´de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı´na sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Güler hakkında iki kez `Tasarlayarak öldürme´, `Kasten öldürme´ ve iki kez de `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanma talep edildi. Şüphelilerden Onur S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T., ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcının Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Güven Güler ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

20:11 22.09.2022 (güncellendi: 20:37 22.09.2022)
© İHAİstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı
İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
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İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan Güven Güler tutuklandı.
İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece'de üç kişiyi öldürüp, ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler, iki kez `Tasarlayarak öldürme´, `Kasten öldürme´ ve iki kez de `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler ve ona yardım ettiği iddia edilen 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.
Başakşehir ve Küçükçekmece´de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı´na sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Güler hakkında iki kez `Tasarlayarak öldürme´, `Kasten öldürme´ ve iki kez de `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanma talep edildi.
Şüphelilerden Onur S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T., ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcının Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Güven Güler ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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