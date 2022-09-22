https://sputniknews.com.tr/20220922/ispanya-hukumeti-ekonomik-krize-karsi-zenginlere-ek-vergi-getirmeyi-planliyor-1061527407.html

İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor

İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor

İspanya Maliye Bakanı Maria Montero, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T23:22+0300

2022-09-22T23:22+0300

2022-09-22T23:22+0300

ekonomi

ispanya

vergi

zengin

düzenleme

hükümet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103764/26/1037642667_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_16e9bb088bfd8b01c957e8cd133aa512.jpg

İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor." dedi.Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan 'zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla' ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu.Merkezi hükümet ise 'vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini' savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor.Hükümet, bu hafta başında doğal gazda KDV'yi yüzde 21'den yüzde 5'e indirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220919/trump-enerji-krizi-boyle-giderse-almanlar-yakinda-ulkesiz-kalacak-1061360358.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, vergi, zengin, düzenleme, hükümet