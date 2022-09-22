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https://sputniknews.com.tr/20220922/ispanya-hukumeti-ekonomik-krize-karsi-zenginlere-ek-vergi-getirmeyi-planliyor-1061527407.html
İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor
İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor
İspanya Maliye Bakanı Maria Montero, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T23:22+0300
2022-09-22T23:22+0300
ekonomi
ispanya
vergi
zengin
düzenleme
hükümet
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İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor." dedi.Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan 'zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla' ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu.Merkezi hükümet ise 'vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini' savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor.Hükümet, bu hafta başında doğal gazda KDV'yi yüzde 21'den yüzde 5'e indirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/trump-enerji-krizi-boyle-giderse-almanlar-yakinda-ulkesiz-kalacak-1061360358.html
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ispanya, vergi, zengin, düzenleme, hükümet
ispanya, vergi, zengin, düzenleme, hükümet

İspanya hükümeti ekonomik krize karşı zenginlere ek vergi getirmeyi planlıyor

23:22 22.09.2022
CC0 / Pixabay / İspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
CC0 / Pixabay /
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İspanya Maliye Bakanı Maria Montero, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yüksek enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.
İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor." dedi.
Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan 'zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla' ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.
İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.
Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu.
Merkezi hükümet ise 'vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini' savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor.
Hükümet, bu hafta başında doğal gazda KDV'yi yüzde 21'den yüzde 5'e indirmişti.
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