https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-basbakani-truss-ukraynaya-askeri-yardimi-surdurecegiz-1061493579.html
İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz
İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukayna'ya askeri yardımı sürdürme veya artırma sözü verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T05:12+0300
2022-09-22T05:12+0300
2022-09-22T05:12+0300
ukrayna krizi
liz truss
ingiltere
ukrayna
askeri yardım
bm
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061493664_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_60a6df4e122a3e836f08baf723bed9ab.jpg
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini veya artıracağını söyledi.Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.Başbakan, Ukrayna'nın şu anda Birleşik Krallık'tan Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061493664_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc0f3164cd4eeb6bc76a5d17bd95e7a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
liz truss, ingiltere, ukrayna, askeri yardım, bm, birleşmiş milletler (bm)
liz truss, ingiltere, ukrayna, askeri yardım, bm, birleşmiş milletler (bm)
İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz
Abone ol
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukayna'ya askeri yardımı sürdürme veya artırma sözü verdi.
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini veya artıracağını söyledi.
Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.
Başbakan, Ukrayna'nın şu anda Birleşik Krallık'tan Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.