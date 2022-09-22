https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-basbakani-truss-ukraynaya-askeri-yardimi-surdurecegiz-1061493579.html

İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz

İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukayna'ya askeri yardımı sürdürme veya artırma sözü verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T05:12+0300

2022-09-22T05:12+0300

2022-09-22T05:12+0300

ukrayna krizi

liz truss

ingiltere

ukrayna

askeri yardım

bm

birleşmiş milletler (bm)

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini veya artıracağını söyledi.Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.Başbakan, Ukrayna'nın şu anda Birleşik Krallık'tan Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html

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liz truss, ingiltere, ukrayna, askeri yardım, bm, birleşmiş milletler (bm)