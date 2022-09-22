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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-basbakani-truss-ukraynaya-askeri-yardimi-surdurecegiz-1061493579.html
İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz
İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukayna'ya askeri yardımı sürdürme veya artırma sözü verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T05:12+0300
2022-09-22T05:12+0300
ukrayna krizi
liz truss
ingiltere
ukrayna
askeri yardım
bm
birleşmiş milletler (bm)
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İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini veya artıracağını söyledi.Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.Başbakan, Ukrayna'nın şu anda Birleşik Krallık'tan Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-rusya-ile-ukrayna-arasinda-200-esir-bugun-mubadele-edildi-1061490252.html
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liz truss, ingiltere, ukrayna, askeri yardım, bm, birleşmiş milletler (bm)
liz truss, ingiltere, ukrayna, askeri yardım, bm, birleşmiş milletler (bm)

İngiltere Başbakanı Truss: Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz

05:12 22.09.2022
© AP Photo / Bebeto Matthewsİngiltere Başbakanı Liz Truss
İngiltere Başbakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
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İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ukayna'ya askeri yardımı sürdürme veya artırma sözü verdi.
İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini veya artıracağını söyledi.
Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.
Başbakan, Ukrayna'nın şu anda Birleşik Krallık'tan Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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