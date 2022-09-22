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https://sputniknews.com.tr/20220922/ikinci-el-otomobil-satislarinda-kilometre-hilesinin-cezasi-8-bin-tlden-300-in-tlye-cikariliyor-1061503010.html
İkinci el otomobil satışlarında kilometre hilesinin cezası 300 bin TL'ye çıkarılıyor
İkinci el otomobil satışlarında kilometre hilesinin cezası 300 bin TL'ye çıkarılıyor
İkinci el otomobil satışında getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Ak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:42+0300
2022-09-22T12:42+0300
türkiye
ikinci el otomobil
otomobil
hile
kilometre
ceza
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İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.50 bin ilan belirlendiTicaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.300 bin TL ceza gündemdeŞu anda Kabahatler Kanunu'na göre 8 bin lira olan cezanın caydırıcı olması için çalışma başlatıldı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilmesi gündemde.Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Bu önemli düzenlemenin torba kanuna eklenmesi bekleniyor. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifi için Meclis'te toplantılar devam edecek. Meclis'in açıldığı hafta Meclis Başkanlığına kanun teklifinin sunulması bekleniyor.
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ikinci el otomobil, otomobil, hile, kilometre, ceza
ikinci el otomobil, otomobil, hile, kilometre, ceza

İkinci el otomobil satışlarında kilometre hilesinin cezası 300 bin TL'ye çıkarılıyor

12:42 22.09.2022
© AAİkinci el otomobil
İkinci el otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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İkinci el otomobil satışında getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Ak Partili kurmaylar çalışmaları hızlandırdı, düzenlemenin 60 maddelik torba kanuna eklenmesi bekleniyor.
İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.
Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

50 bin ilan belirlendi

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.
Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

300 bin TL ceza gündemde

Şu anda Kabahatler Kanunu'na göre 8 bin lira olan cezanın caydırıcı olması için çalışma başlatıldı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilmesi gündemde.
Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Bu önemli düzenlemenin torba kanuna eklenmesi bekleniyor. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.
Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifi için Meclis'te toplantılar devam edecek. Meclis'in açıldığı hafta Meclis Başkanlığına kanun teklifinin sunulması bekleniyor.
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