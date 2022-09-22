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https://sputniknews.com.tr/20220922/helikopter-kazasinda-hayatini-kaybeden-2-kisinin-cenazeleri-antalyadan-rusyaya-gonderilecek-1061526292.html
Helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek
Helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek
Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya'ya götürüldü. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:36+0300
2022-09-22T22:36+0300
türkiye
helikopter
marmaris
kaza
yangın
orman yangını
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Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.Kimlik tespitinin ardından konsolosluk yetkilisi tarafından teslim alınan cenazeler, özel bir araçla Antalya'ya yola çıkarıldı.Cenazelerin buradaki işlemlerinin ardından uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.Çardak ilçesi yakınlarında dün düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/marmaristeki-orman-yanginiyla-ilgili-gozaltina-alinan-zanliya-ev-hapsi-verildi-1061515918.html
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helikopter, marmaris, kaza, yangın, orman yangını
helikopter, marmaris, kaza, yangın, orman yangını

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek

22:36 22.09.2022
© İHAMarmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü
Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
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Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya'ya götürüldü.
Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.
Kimlik tespitinin ardından konsolosluk yetkilisi tarafından teslim alınan cenazeler, özel bir araçla Antalya'ya yola çıkarıldı.
Cenazelerin buradaki işlemlerinin ardından uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.
Çardak ilçesi yakınlarında dün düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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