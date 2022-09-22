https://sputniknews.com.tr/20220922/hamile-esini-aldattigi-iddia-edilen-adam-levine-sorumlulugu-aliyorum-bir-daha-yapmayacagim-1061496807.html

Hamile eşini aldattığı iddia edilen Adam Levine: Sorumluluğu alıyorum, bir daha yapmayacağım

Hamile eşini aldattığı iddia edilen Adam Levine: Sorumluluğu alıyorum, bir daha yapmayacağım

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine, 8 yıllık eşi Behati Prinsloo'yu hamileyken aldattığı iddiasıyla gündeme geldi. Levine "Sorumluluğu alıyorum, bir daha... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T10:34+0300

2022-09-22T10:34+0300

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Namibyalı manken Behati Prinsloo ile 2014'te dünya evine giren ve şimdilerde üçüncü çocuklarını bekleyen 'Maroon 5' adlı grubun solisti Adam Levine'in, eşini TikTok ünlüsü Sumner Stroh ile aldattığı ileri sürüldü. İddiayı gündeme getiren Stroh, Adam Levine ile geçen yılki mesajlaşmalarının görüntülerini yakın arkadaşlarıyla paylaştığını ancak arkadaşlarından birinin bu mesajlaşmaları bir gazeteye satmaya çalışması üzerine olayı bizzat duyurmak istediğini kaydetti.TikTok üzerinden paylaştığı videoda Adam Levine'in kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ve bir süre kapalı kapılar ardında bir ilişkileri olduğunu ileri süren Stroh, daha sonra birkaç ay görüşmediklerini ancak geçtiğimiz haziran ayında Levine'in yeniden kendisiyle temas kurarak doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini belirtti.Ekran görüntülerinde Levine'ın Stroh'a attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.Eşini aldattığı yönündeki iddiaların ardından Adam Levine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'bazı konulara açıklık getirmek istediğini' belirtti.Levine şu ifadeleri kullandı:Levine ve Prinsloo çifti, iddialardan sonra el ele birlikte görüntülendi.Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo'nun Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki kızı bulunuyor.

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