https://sputniknews.com.tr/20220922/haciz-gelen-arabasini-benzin-dokup-yakti-1061510065.html
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T15:48+0300
2022-09-22T15:48+0300
2022-09-22T15:50+0300
haciz
türkiye
çorlu
araç yakma
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Aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., Çorlu Atatürk Meydanı’na çektiği aracını benzin döküp yaktı.Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.
https://sputniknews.com.tr/20220728/dar-gelirlilere-haciz-duzenlemesi-1059226342.html
türkiye
çorlu
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haciz, çorlu, araç yakma
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:48 22.09.2022 (güncellendi: 15:50 22.09.2022) Abone ol
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.
Aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., Çorlu Atatürk Meydanı’na çektiği aracını benzin döküp yaktı.
Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.