https://sputniknews.com.tr/20220922/haciz-gelen-arabasini-benzin-dokup-yakti-1061510065.html

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T15:48+0300

2022-09-22T15:48+0300

2022-09-22T15:50+0300

haciz

türkiye

çorlu

araç yakma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061509920_0:263:1600:1163_1920x0_80_0_0_b7b7d8ee2ba3623b1fec702211ab0dbe.jpg

Aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., Çorlu Atatürk Meydanı’na çektiği aracını benzin döküp yaktı.Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

https://sputniknews.com.tr/20220728/dar-gelirlilere-haciz-duzenlemesi-1059226342.html

türkiye

çorlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haciz, çorlu, araç yakma