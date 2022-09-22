Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: TOKİ’den ev alıp geri ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başlatıyoruz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220922/haciz-gelen-arabasini-benzin-dokup-yakti-1061510065.html
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T15:48+0300
2022-09-22T15:50+0300
haciz
türkiye
çorlu
araç yakma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061509920_0:263:1600:1163_1920x0_80_0_0_b7b7d8ee2ba3623b1fec702211ab0dbe.jpg
Aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., Çorlu Atatürk Meydanı’na çektiği aracını benzin döküp yaktı.Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.
https://sputniknews.com.tr/20220728/dar-gelirlilere-haciz-duzenlemesi-1059226342.html
türkiye
çorlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061509920_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0e57e10168c096d95482352dd5aaae28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haciz, çorlu, araç yakma
haciz, çorlu, araç yakma

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

15:48 22.09.2022 (güncellendi: 15:50 22.09.2022)
© İHAAracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.
Aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.
Aracına haciz gelen 32 yaşındaki M.Ö., Çorlu Atatürk Meydanı’na çektiği aracını benzin döküp yaktı.
Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
EKONOMİ
Dar gelirlilere haciz düzenlemesi
28 Temmuz, 10:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала