https://sputniknews.com.tr/20220922/guney-kibris-ab-rusya-ile-ikili-gorusmeleri-yasakladi-1061527723.html

Güney Kıbrıs: AB, Rusya ile ikili görüşmeleri yasakladı

Güney Kıbrıs: AB, Rusya ile ikili görüşmeleri yasakladı

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya temsilcileriyle tüm ikili görüşmeleri yasakladığını, bu yüzden Kıbrıs... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T23:41+0300

2022-09-22T23:41+0300

2022-09-22T23:41+0300

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New York’ta, dün akşam AB dışişleri bakanlarının toplanarak Rusya’nın açıkladığı seferberlik deklarasyonu bağlamında, Ukrayna’daki durumu değerlendirdiklerini anlatan Pelekanos, “Bu gelişme nedeniyle ve AB dışişleri bakanları zirvesi öncesinde, AB’nin Rusya ile ikili görüşmeleri önlemeye yönelik yönergeleri uygulamaya kondu. Bu nedenle, bu yaklaşımı göz önünde bulundurarak, Bay Lavrov ile önceden planladığımız görüşmeyi iptal etmeye karar verdik” ifadesini kullandı.Pelekanos, AB’nin tüm kararlarına destek vereceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-ve-belarus-guvenlik-konseyi-yoneticileri-guvenlik-istisareleri-icin-bir-araya-geldi--1061457767.html

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