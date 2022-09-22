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https://sputniknews.com.tr/20220922/guney-kibris-ab-rusya-ile-ikili-gorusmeleri-yasakladi-1061527723.html
Güney Kıbrıs: AB, Rusya ile ikili görüşmeleri yasakladı
Güney Kıbrıs: AB, Rusya ile ikili görüşmeleri yasakladı
Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya temsilcileriyle tüm ikili görüşmeleri yasakladığını, bu yüzden Kıbrıs... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T23:41+0300
2022-09-22T23:41+0300
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güney kıbrıs
rusya
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New York’ta, dün akşam AB dışişleri bakanlarının toplanarak Rusya’nın açıkladığı seferberlik deklarasyonu bağlamında, Ukrayna’daki durumu değerlendirdiklerini anlatan Pelekanos, “Bu gelişme nedeniyle ve AB dışişleri bakanları zirvesi öncesinde, AB’nin Rusya ile ikili görüşmeleri önlemeye yönelik yönergeleri uygulamaya kondu. Bu nedenle, bu yaklaşımı göz önünde bulundurarak, Bay Lavrov ile önceden planladığımız görüşmeyi iptal etmeye karar verdik” ifadesini kullandı.Pelekanos, AB’nin tüm kararlarına destek vereceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusya-ve-belarus-guvenlik-konseyi-yoneticileri-guvenlik-istisareleri-icin-bir-araya-geldi--1061457767.html
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güney kıbrıs, rusya
güney kıbrıs, rusya

Güney Kıbrıs: AB, Rusya ile ikili görüşmeleri yasakladı

23:41 22.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLA worker wipes an EU flag clean.
A worker wipes an EU flag clean. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya temsilcileriyle tüm ikili görüşmeleri yasakladığını, bu yüzden Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin iptal edildiğini belirtti.
New York’ta, dün akşam AB dışişleri bakanlarının toplanarak Rusya’nın açıkladığı seferberlik deklarasyonu bağlamında, Ukrayna’daki durumu değerlendirdiklerini anlatan Pelekanos, “Bu gelişme nedeniyle ve AB dışişleri bakanları zirvesi öncesinde, AB’nin Rusya ile ikili görüşmeleri önlemeye yönelik yönergeleri uygulamaya kondu. Bu nedenle, bu yaklaşımı göz önünde bulundurarak, Bay Lavrov ile önceden planladığımız görüşmeyi iptal etmeye karar verdik” ifadesini kullandı.
Pelekanos, AB’nin tüm kararlarına destek vereceklerini kaydetti.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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CANLI | Josep Borrell: AB, Ukrayna'daki çatışmaya katılmayacak, biz Ukrayna'yı sadece destekliyoruz
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