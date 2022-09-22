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Gaziemir Belediye Başkanı Arda hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 5 yıla kadar hapis istemi
Gaziemir Belediye Başkanı Arda hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 5 yıla kadar hapis istemi
CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, Arda’nın... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T13:55+0300
2022-09-22T13:57+0300
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
politika
gaziemir
halil arda
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2021’in Ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, Arda hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik', ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.Hakim, sanığa ait Facebook paylaşım hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla ABD’ye yazılan yazıda ‘böyle bir hesabın bulunamadığı’ cevabının geldiğini ifade etti.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Halil Arda’nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlar ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini alenen aşağılama, dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.Savcı, Arda’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal paylaşım sitesinde yazdığı savunduğu hakaret içerikli ifadeleri de okuyarak sanığın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.Savcı, sanık Halil Arda’nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını da talep etti.Hakim, sanık Arda’nın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaftancioglu-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-gerekcesiyle-ifade-verdi-1060515616.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, gaziemir, halil arda
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, gaziemir, halil arda

Gaziemir Belediye Başkanı Arda hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 5 yıla kadar hapis istemi

13:55 22.09.2022 (güncellendi: 13:57 22.09.2022)
© İHAGaziemir Belediye Başkanı Halil Arda
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
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CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, Arda’nın 5 yıla kadar hapis cezasını talep etti.
2021’in Ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, Arda hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik', ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken, mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.
Hakim, sanığa ait Facebook paylaşım hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla ABD’ye yazılan yazıda ‘böyle bir hesabın bulunamadığı’ cevabının geldiğini ifade etti.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Halil Arda’nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlar ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesimini alenen aşağılama, dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.
Savcı, Arda’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal paylaşım sitesinde yazdığı savunduğu hakaret içerikli ifadeleri de okuyarak sanığın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Savcı, sanık Halil Arda’nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını da talep etti.
Hakim, sanık Arda’nın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
POLİTİKA
Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle ifade verdi
29 Ağustos, 12:01
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