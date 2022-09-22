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https://sputniknews.com.tr/20220922/gaziantepte-sorf-yaparken-mangal-yakti-1061504485.html
Gaziantep'te sörf yaparken mangal yaktı
Gaziantep'te sörf yaparken mangal yaktı
Sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, su sporları festivaline katılmak için geldiği kebap diyarı Gaziantep'te sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yaktı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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gaziantep
yaşam
sörf tahtası
mangal
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Fırat Nehri üzerinde düzenlenecek olan Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılan sporcu ve sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, festival öncesinde gerçekleştirdiği gösteride sörfte mangal yaktı. Fenomen Atlı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi ve doğal güzellikleri ile etkileyen Rumkale'de hem sörf yapmanın keyfini sürdü. Atlı, aynı zamanda ise sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yelleyerek, marifetlerini sergiledi.Öte yandan, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde 5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.
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gaziantep, sörf tahtası, mangal
gaziantep, sörf tahtası, mangal

Gaziantep'te sörf yaparken mangal yaktı

13:04 22.09.2022 (güncellendi: 13:11 22.09.2022)
© İHASosyal medya fenomeni Süleyman Atlı
Sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© İHA
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Sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, su sporları festivaline katılmak için geldiği kebap diyarı Gaziantep'te sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yaktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Fırat Nehri üzerinde düzenlenecek olan Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılan sporcu ve sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, festival öncesinde gerçekleştirdiği gösteride sörfte mangal yaktı.
Fenomen Atlı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi ve doğal güzellikleri ile etkileyen Rumkale'de hem sörf yapmanın keyfini sürdü. Atlı, aynı zamanda ise sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yelleyerek, marifetlerini sergiledi.
Öte yandan, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde 5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.
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