https://sputniknews.com.tr/20220922/gaziantepte-sorf-yaparken-mangal-yakti-1061504485.html

Gaziantep'te sörf yaparken mangal yaktı

Gaziantep'te sörf yaparken mangal yaktı

Sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, su sporları festivaline katılmak için geldiği kebap diyarı Gaziantep'te sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yaktı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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gaziantep

yaşam

sörf tahtası

mangal

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Fırat Nehri üzerinde düzenlenecek olan Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılan sporcu ve sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, festival öncesinde gerçekleştirdiği gösteride sörfte mangal yaktı. Fenomen Atlı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi ve doğal güzellikleri ile etkileyen Rumkale'de hem sörf yapmanın keyfini sürdü. Atlı, aynı zamanda ise sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yelleyerek, marifetlerini sergiledi.Öte yandan, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde 5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.

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gaziantep, sörf tahtası, mangal