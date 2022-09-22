https://sputniknews.com.tr/20220922/fsb-ukraynanin-turkiyeye-enerji-tedarikinde-kullanilan-tesise-yonelik-saldiri-planini-engelledik-1061498864.html
FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik
FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T11:51+0300
2022-09-22T11:51+0300
2022-09-22T11:56+0300
ukrayna krizi
rusya
fsb
türkiye
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061499013_0:5:1920:1085_1920x0_80_0_0_8d8790a4852d366e458dfb6f2c575291.jpg
FSB’den yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" denildi.Söz konusu saldırı planını gerçekleştirmesi için Ukraynalı istihbaratçılar tarafından ikna edilen 1978 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ve saldırıda kullanılacak iki patlayıcı cihazın da ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu şahsın Ukraynalı istihbaratçılar ile iletişimde kullandığı cihazın da ele geçirildiği ve bunun üstünden elde edilen yazışmaların, patlayıcıların nasıl bir araya getirileceğine ve saldırı düzenlenecek tesisin koordinatlarına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/fsb-moskova-bolgesindeki-fabrikada-hava-araclarinin-cizimlerini-ukraynaya-ileten-zanli-yakalandi-1061129630.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061499013_234:0:1687:1090_1920x0_80_0_0_f9f159b5c1315e550776c9147529c4b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, fsb, türkiye, ukrayna
rusya, fsb, türkiye, ukrayna
FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik
11:51 22.09.2022 (güncellendi: 11:56 22.09.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine yönelik planladığı terör eyleminin önüne geçtiği açıklandı.
FSB’den yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" denildi.
Söz konusu saldırı planını gerçekleştirmesi için Ukraynalı istihbaratçılar tarafından ikna edilen 1978 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ve saldırıda kullanılacak iki patlayıcı cihazın da ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu şahsın Ukraynalı istihbaratçılar ile iletişimde kullandığı cihazın da ele geçirildiği ve bunun üstünden elde edilen yazışmaların, patlayıcıların nasıl bir araya getirileceğine ve saldırı düzenlenecek tesisin koordinatlarına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi.