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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/fsb-ukraynanin-turkiyeye-enerji-tedarikinde-kullanilan-tesise-yonelik-saldiri-planini-engelledik-1061498864.html
FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik
FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T11:51+0300
2022-09-22T11:56+0300
ukrayna krizi
rusya
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FSB’den yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" denildi.Söz konusu saldırı planını gerçekleştirmesi için Ukraynalı istihbaratçılar tarafından ikna edilen 1978 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ve saldırıda kullanılacak iki patlayıcı cihazın da ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu şahsın Ukraynalı istihbaratçılar ile iletişimde kullandığı cihazın da ele geçirildiği ve bunun üstünden elde edilen yazışmaların, patlayıcıların nasıl bir araya getirileceğine ve saldırı düzenlenecek tesisin koordinatlarına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/fsb-moskova-bolgesindeki-fabrikada-hava-araclarinin-cizimlerini-ukraynaya-ileten-zanli-yakalandi-1061129630.html
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FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik

11:51 22.09.2022 (güncellendi: 11:56 22.09.2022)
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FSB_ Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine yönelik planladığı terör eyleminin önüne geçtiği açıklandı.
FSB’den yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" denildi.
Söz konusu saldırı planını gerçekleştirmesi için Ukraynalı istihbaratçılar tarafından ikna edilen 1978 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ve saldırıda kullanılacak iki patlayıcı cihazın da ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu şahsın Ukraynalı istihbaratçılar ile iletişimde kullandığı cihazın da ele geçirildiği ve bunun üstünden elde edilen yazışmaların, patlayıcıların nasıl bir araya getirileceğine ve saldırı düzenlenecek tesisin koordinatlarına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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