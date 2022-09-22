https://sputniknews.com.tr/20220922/fsb-ukraynanin-turkiyeye-enerji-tedarikinde-kullanilan-tesise-yonelik-saldiri-planini-engelledik-1061498864.html

FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik

FSB: Ukrayna'nın Türkiye'ye enerji tedarikinde kullanılan tesise yönelik saldırı planını engelledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ile Avrupa’ya enerji tedariki gerçekleştirilen bir petrol ve gaz tesisine... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T11:51+0300

2022-09-22T11:51+0300

2022-09-22T11:56+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" denildi.Söz konusu saldırı planını gerçekleştirmesi için Ukraynalı istihbaratçılar tarafından ikna edilen 1978 doğumlu bir Rus vatandaşının yakalandığı ve saldırıda kullanılacak iki patlayıcı cihazın da ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu şahsın Ukraynalı istihbaratçılar ile iletişimde kullandığı cihazın da ele geçirildiği ve bunun üstünden elde edilen yazışmaların, patlayıcıların nasıl bir araya getirileceğine ve saldırı düzenlenecek tesisin koordinatlarına ilişkin bilgiler içerdiği belirtildi.

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