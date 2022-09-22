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FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu
FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu
Futbol tutkunu oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 23'teki Türk futbolcular listesi açıklandı. Süper Lig'den de futbolcuların yer aldığı FIFA 23 en iyi Türk... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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hakan çalhanoğlu, фото, burak yılmaz, cengiz ünder, uğurcan çakır, fifa
hakan çalhanoğlu, фото, burak yılmaz, cengiz ünder, uğurcan çakır, fifa

FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu

17:05 22.09.2022 (güncellendi: 17:09 22.09.2022)
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Futbol tutkunu oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 23'teki Türk futbolcular listesi açıklandı. Süper Lig'den de futbolcuların yer aldığı FIFA 23 en iyi Türk futbolcular listesiyle birlikte, en iyi reytinge sahip Türk futbolcular belli oldu.
© AA

1. Hakan Çalhanoğlu 84

1. Hakan Çalhanoğlu 84 - Sputnik Türkiye
1/11
© AA

1. Hakan Çalhanoğlu 84

© AA

2. Uğurcan Çakır 80

2. Uğurcan Çakır 80 - Sputnik Türkiye
2/11
© AA

2. Uğurcan Çakır 80

© AA

3. Salih Özcan 79

3. Salih Özcan 79 - Sputnik Türkiye
3/11
© AA

3. Salih Özcan 79

© AA

4. Orkun Kökçü 79

4. Orkun Kökçü 79 - Sputnik Türkiye
4/11
© AA

4. Orkun Kökçü 79

© AA

5. Cengiz Ünder 79

5. Cengiz Ünder 79 - Sputnik Türkiye
5/11
© AA

5. Cengiz Ünder 79

© AA

6. Çağlar Söyüncü 78

6. Çağlar Söyüncü 78 - Sputnik Türkiye
6/11
© AA

6. Çağlar Söyüncü 78

© AA

7. Enes Ünal 78

7. Enes Ünal 78 - Sputnik Türkiye
7/11
© AA

7. Enes Ünal 78

© AA

8. Altay Bayındır 78

8. Altay Bayındır 78 - Sputnik Türkiye
8/11
© AA

8. Altay Bayındır 78

© AA

9. İrfan Can Kahveci 77

9. İrfan Can Kahveci 77 - Sputnik Türkiye
9/11
© AA

9. İrfan Can Kahveci 77

© AA

10. Burak Yılmaz 77

10. Burak Yılmaz 77 - Sputnik Türkiye
10/11
© AA

10. Burak Yılmaz 77

© AA

11. Merih Demiral 77

11. Merih Demiral 77 - Sputnik Türkiye
11/11
© AA

11. Merih Demiral 77

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