FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu

© AA
1. Hakan Çalhanoğlu 84
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© AA
1. Hakan Çalhanoğlu 84
© AA
2. Uğurcan Çakır 80
2/11
© AA
2. Uğurcan Çakır 80
© AA
3. Salih Özcan 79
3/11
© AA
3. Salih Özcan 79
© AA
4. Orkun Kökçü 79
4/11
© AA
4. Orkun Kökçü 79
© AA
5. Cengiz Ünder 79
5/11
© AA
5. Cengiz Ünder 79
© AA
6. Çağlar Söyüncü 78
6/11
© AA
6. Çağlar Söyüncü 78
© AA
7. Enes Ünal 78
7/11
© AA
7. Enes Ünal 78
© AA
8. Altay Bayındır 78
8/11
© AA
8. Altay Bayındır 78
© AA
9. İrfan Can Kahveci 77
9/11
© AA
9. İrfan Can Kahveci 77
© AA
10. Burak Yılmaz 77
10/11
© AA
10. Burak Yılmaz 77
© AA
11. Merih Demiral 77
11/11
© AA
11. Merih Demiral 77