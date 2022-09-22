FIFA 23'teki en iyi Türk futbolcular belli oldu

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Futbol tutkunu oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 23'teki Türk futbolcular listesi açıklandı. Süper Lig'den de futbolcuların yer aldığı FIFA 23 en iyi Türk futbolcular listesiyle birlikte, en iyi reytinge sahip Türk futbolcular belli oldu.