https://sputniknews.com.tr/20220922/fenerbahce-avrupanin-devlerini-solladi-1061490413.html
Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı
Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı
Fenerbahçe, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda. Sarı lacivertliler, Manchester City ve PSG gibi Avrupa... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T01:00+0300
2022-09-22T01:00+0300
2022-09-22T01:00+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
avrupa
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Teknik direktör Jorge Jesus ile sezon iyi başlayan Fenerbahçe gösterdiği performansla Avrupa devlerinin arasına girdi.Sarı lacivertliler, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda yer alıyor.İlk sırada Hollanda ekibi PSV (4) yer alırken, ikinci sırada 3,57 gol ortalaması ile İskoçya ekibi Celtic bulunuyor.Fenerbahçe 3,33 gol ortalaması ile listeye 3. sıradan girmeyi başardı.Sarı lacivertlilerin gerisinde kalan takımlar sırasıyla Manchester City(3,29), Braga (3,29) ve PSG (3,25).
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fenerbahçe, jorge jesus, avrupa
fenerbahçe, jorge jesus, avrupa
Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı
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Fenerbahçe, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda. Sarı lacivertliler, Manchester City ve PSG gibi Avrupa devlerini geride bıraktı
Teknik direktör Jorge Jesus ile sezon iyi başlayan Fenerbahçe gösterdiği performansla Avrupa devlerinin arasına girdi.
Sarı lacivertliler, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda yer alıyor.
İlk sırada Hollanda ekibi PSV (4) yer alırken, ikinci sırada 3,57 gol ortalaması ile İskoçya ekibi Celtic bulunuyor.
Fenerbahçe 3,33 gol ortalaması ile listeye 3. sıradan girmeyi başardı.
Sarı lacivertlilerin gerisinde kalan takımlar sırasıyla Manchester City(3,29), Braga (3,29) ve PSG (3,25).