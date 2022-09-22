https://sputniknews.com.tr/20220922/faizi-75-baz-puan-arttiran-isvicre-merkez-bankasi-8-yil-sonra-ilk-kez-pozitif-bolgeye-gecti-1061499235.html

Faizi 75 baz puan arttıran İsviçre Merkez Bankası, 8 yıl sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti

Faizi 75 baz puan arttıran İsviçre Merkez Bankası, 8 yıl sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 0,50’ye çıkarırken, 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T11:56+0300

2022-09-22T11:56+0300

2022-09-22T12:03+0300

ekonomi

isviçre

isviçre merkez bankası (snb)

danimarka

japonya

faiz

faiz artırımı

faiz oranı

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SNB tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin 75 baz artırılarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkartıldığı belirtildi. Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre'deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75'lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran'da yüzde eksi 0,25'e yükseltilmişti.SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024'te ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördü.Öte yandan, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190'a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.İsviçre negatif faiz uygulayan son Avrupa ülkesiydiAvrupa'daki çoğu merkez bankası enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz arttırırken, İsviçre negatif faiz bölgesinde kalan son Avrupa ülkesiydi.Bir diğer Avrupa ülkesi Danimarka 8 Eylül'de negatif faiz dönemine son vererek 75 baz faiz artırmış ve politika faizini 0.65'e yükseltmişti.Dünyanın büyük ekonomileri arasında negatif faiz alanındaki son ülke JaponyaGeçtiğimiz perşembe günü eksi 0.1'lik politika faizini açıklayan Japonya, büyük ekonomiye sahip ülkeler arasında negatif alanda kalan son ülke durumunda.Son olarak İsveç Merkez Bankası 'enflasyonun çok fazla yüksek olması nedeniyle' politika faizini 100 baz puan artırmış ve 1.75'e yükseltmişti.Avrupa Merkez Bankası da 8 Eylül'de durdurulamayan enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini sıfırın üzerine çıkarmıştı.Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, bankadnın faiz artırmaya devam edebileceği sinyali vermiş ancak gelecekteki artışların bu denli yüksek olmayacağını söylemişti.

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isviçre, isviçre merkez bankası (snb), danimarka, japonya, faiz, faiz artırımı, faiz oranı