https://sputniknews.com.tr/20220922/erdogan-tokiden-ev-alip-geri-odemesi-devam-edenler-icin-indirim-kampanyasi-baslatiyoruz-1061511601.html
Erdoğan: TOKİ’den ev alıp geri ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başlatıyoruz
Erdoğan: TOKİ’den ev alıp geri ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz"... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T16:33+0300
2022-09-22T16:33+0300
2022-09-22T16:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şu şekilde:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: TOKİ’den ev alıp geri ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başlatıyoruz
16:33 22.09.2022 (güncellendi: 16:41 22.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şu şekilde:
TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek.
İlk Evim İlk İşyerim Projesine başvurular 5 milyona yaklaştı, gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Gösterilen teveccüh devlete güveninin işareti.
(Rusya-Ukrayna esir takası) Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inandığının neticesini şimdi bu rehine mübadelesiyle almış durumda.
(Mir kart) Alternatiflere çalışılıyor. İstanbul’da yarın ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Nihai kararımızı vereceğiz