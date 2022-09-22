Erdoğan: TOKİ’den ev alıp geri ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başlatıyoruz

TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek.