https://sputniknews.com.tr/20220922/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061495271.html

Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi

Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Dolar/TL, 18.37'nin üzerinde hareket ediyor. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolarda yükseliş görülüyor.18.37 bandının üzerini gören Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini tazelemiş oldu.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220921/powell-fed-enflasyon-yuzde-2ye-dusene-kadar-mucadeleye-devam-edecek-1061488791.html

https://sputniknews.com.tr/20220921/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061452317.html

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