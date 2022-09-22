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https://sputniknews.com.tr/20220922/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061495271.html
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Dolar/TL, 18.37'nin üzerinde hareket ediyor. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolarda yükseliş görülüyor.18.37 bandının üzerini gören Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini tazelemiş oldu.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/powell-fed-enflasyon-yuzde-2ye-dusene-kadar-mucadeleye-devam-edecek-1061488791.html
https://sputniknews.com.tr/20220921/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061452317.html
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Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi

09:20 22.09.2022 (güncellendi: 10:38 22.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Dolar/TL, 18.37'nin üzerinde hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolarda yükseliş görülüyor.

18.37 bandının üzerini gören Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini tazelemiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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Powell: Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek
Dün, 23:53

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 liradan satılıyor.
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:22
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