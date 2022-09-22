https://sputniknews.com.tr/20220922/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061495271.html
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Dolar/TL, 18.37'nin üzerinde hareket ediyor. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T09:20+0300
2022-09-22T09:20+0300
2022-09-22T10:38+0300
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolarda yükseliş görülüyor.18.37 bandının üzerini gören Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini tazelemiş oldu.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/powell-fed-enflasyon-yuzde-2ye-dusene-kadar-mucadeleye-devam-edecek-1061488791.html
https://sputniknews.com.tr/20220921/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061452317.html
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dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
Dolar 2022 yılının rekorunu tazeledi
09:20 22.09.2022 (güncellendi: 10:38 22.09.2022) Abone ol
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında Dolar/TL, 18.37'nin üzerinde hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolarda yükseliş görülüyor.
18.37 bandının üzerini gören Dolar/TL, 2022 yılının zirvesini tazelemiş oldu.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1660.55 dolar civarında işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1642 lira, cumhuriyet altını 6 bin 755 liradan satılıyor.