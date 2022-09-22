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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/der-spiegel-almanya-gazpromun-eski-yan-sirketi-sefeyi-kamulastiracak-1061522947.html
Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak
Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak
Almanya hükümetinin, Rus enerji devi Gazprom’un ülkedeki eski yan şirketi SEFE’yi, eski adıyla Gazprom Germania GmbH’yi kamulaştırma niyetinde olduğu... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T20:48+0300
2022-09-22T20:48+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji
rusya
gazprom
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Der Spiegel’in haberine göre, SEFE’nin satın alınması şirketi iflastan koruyacak. Bu kararın ayrıca, SEFE ile sevkiyat anlaşmasına sahip Alman doğalgaz dağıtım operatörü Verbundnetz Gas’e yardımcı olması gerektiği ifade edildi. Verbundnetz Gas daha önce enerji güvenliği kanunu esasında devlet desteği için başvurmuştu.Gazprom, geçen mart ayında SEFE üzerindeki kontrolü kaybetmişti. Şirket, Almanya Federal Ağ Ajansı’na devredilmişti.
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almanya, enerji, rusya, gazprom
almanya, enerji, rusya, gazprom

Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak

20:48 22.09.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Almanya hükümetinin, Rus enerji devi Gazprom’un ülkedeki eski yan şirketi SEFE’yi, eski adıyla Gazprom Germania GmbH’yi kamulaştırma niyetinde olduğu belirtildi.
Der Spiegel’in haberine göre, SEFE’nin satın alınması şirketi iflastan koruyacak. Bu kararın ayrıca, SEFE ile sevkiyat anlaşmasına sahip Alman doğalgaz dağıtım operatörü Verbundnetz Gas’e yardımcı olması gerektiği ifade edildi. Verbundnetz Gas daha önce enerji güvenliği kanunu esasında devlet desteği için başvurmuştu.
Gazprom, geçen mart ayında SEFE üzerindeki kontrolü kaybetmişti. Şirket, Almanya Federal Ağ Ajansı’na devredilmişti.
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