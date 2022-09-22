https://sputniknews.com.tr/20220922/der-spiegel-almanya-gazpromun-eski-yan-sirketi-sefeyi-kamulastiracak-1061522947.html

Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak

Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak

Almanya hükümetinin, Rus enerji devi Gazprom’un ülkedeki eski yan şirketi SEFE’yi, eski adıyla Gazprom Germania GmbH’yi kamulaştırma niyetinde olduğu... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T20:48+0300

2022-09-22T20:48+0300

2022-09-22T20:48+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enerji

rusya

gazprom

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Der Spiegel’in haberine göre, SEFE’nin satın alınması şirketi iflastan koruyacak. Bu kararın ayrıca, SEFE ile sevkiyat anlaşmasına sahip Alman doğalgaz dağıtım operatörü Verbundnetz Gas’e yardımcı olması gerektiği ifade edildi. Verbundnetz Gas daha önce enerji güvenliği kanunu esasında devlet desteği için başvurmuştu.Gazprom, geçen mart ayında SEFE üzerindeki kontrolü kaybetmişti. Şirket, Almanya Federal Ağ Ajansı’na devredilmişti.

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almanya, enerji, rusya, gazprom