Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220922/cin-lideri-siden-orduya-savasa-hazir-olun-talimati-1061497159.html
Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı
Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduyu savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vererek, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara ilişkin planlamanın... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T10:39+0300
2022-09-22T10:39+0300
dünya
çin
şi cinping
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057766671_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bb67c327500d5c7145ce2d54e280308e.jpg
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Askeri Komitesi (CMC) Başkanı olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de düzenlenen seminerde askeri politikalara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.Şi, 10 yıldır Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde uzun süredir devam eden sistemsel engeller, yapısal uyumsuzluklar ve politika sorunlarının çözülebildiğini söyledi.Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen reformlarla edinilen 'başarılı deneyimin' daha iyi kullanılması çağrısında bulunan Şi, 'silahlı kuvvetlerin reform yoluyla güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini' belirtti.Şi, geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi bir şekilde özetlenmesini ve uygulanmasını, yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.Şi, Komite'nin benzeri görülmemiş kararlılık ve çabalarla reform yoluyla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını vurguladı.Öte yandan Çin lideri, 2026'da yüzüncü yaşına girecek Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'belirlenen hedefe ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla reformları uygulama ve gelecekteki reformlara ilişkin planlamayı güçlendirmek için öncü ve yenilikçi çabalar gösterme' çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cin-bidenin-tayvan-aciklamasi-nedeniyle-abdyi-protesto-etti-1061393021.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057766671_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_fcc2b57f07da63d1f3c8bd595ea773ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, şi cinping, savaş
çin, şi cinping, savaş

Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı

10:39 22.09.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
Abone olTelegram
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduyu savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vererek, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara ilişkin planlamanın güçlendirilmesine vurgu yaptı.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Askeri Komitesi (CMC) Başkanı olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de düzenlenen seminerde askeri politikalara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Şi, 10 yıldır Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde uzun süredir devam eden sistemsel engeller, yapısal uyumsuzluklar ve politika sorunlarının çözülebildiğini söyledi.
Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen reformlarla edinilen 'başarılı deneyimin' daha iyi kullanılması çağrısında bulunan Şi, 'silahlı kuvvetlerin reform yoluyla güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini' belirtti.
Şi, geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi bir şekilde özetlenmesini ve uygulanmasını, yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.
Şi, Komite'nin benzeri görülmemiş kararlılık ve çabalarla reform yoluyla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını vurguladı.
Öte yandan Çin lideri, 2026'da yüzüncü yaşına girecek Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'belirlenen hedefe ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla reformları uygulama ve gelecekteki reformlara ilişkin planlamayı güçlendirmek için öncü ve yenilikçi çabalar gösterme' çağrısı yaptı.
ABD - Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
DÜNYA
Çin, Biden'ın Tayvan açıklaması nedeniyle ABD'yi protesto etti
19 Eylül, 22:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала