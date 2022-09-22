https://sputniknews.com.tr/20220922/cin-lideri-siden-orduya-savasa-hazir-olun-talimati-1061497159.html
Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı
Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduyu savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vererek, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara ilişkin planlamanın... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T10:39+0300
2022-09-22T10:39+0300
2022-09-22T10:39+0300
dünya
çin
şi cinping
savaş
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Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Askeri Komitesi (CMC) Başkanı olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de düzenlenen seminerde askeri politikalara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.Şi, 10 yıldır Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde uzun süredir devam eden sistemsel engeller, yapısal uyumsuzluklar ve politika sorunlarının çözülebildiğini söyledi.Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen reformlarla edinilen 'başarılı deneyimin' daha iyi kullanılması çağrısında bulunan Şi, 'silahlı kuvvetlerin reform yoluyla güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini' belirtti.Şi, geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi bir şekilde özetlenmesini ve uygulanmasını, yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.Şi, Komite'nin benzeri görülmemiş kararlılık ve çabalarla reform yoluyla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını vurguladı.Öte yandan Çin lideri, 2026'da yüzüncü yaşına girecek Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'belirlenen hedefe ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla reformları uygulama ve gelecekteki reformlara ilişkin planlamayı güçlendirmek için öncü ve yenilikçi çabalar gösterme' çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cin-bidenin-tayvan-aciklamasi-nedeniyle-abdyi-protesto-etti-1061393021.html
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çin, şi cinping, savaş
Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olun' talimatı
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduyu savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vererek, silahlı kuvvetlerde gelecekteki reformlara ilişkin planlamanın güçlendirilmesine vurgu yaptı.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Askeri Komitesi (CMC) Başkanı olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de düzenlenen seminerde askeri politikalara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Şi, 10 yıldır Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde uzun süredir devam eden sistemsel engeller, yapısal uyumsuzluklar ve politika sorunlarının çözülebildiğini söyledi.
Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen reformlarla edinilen 'başarılı deneyimin' daha iyi kullanılması çağrısında bulunan Şi, 'silahlı kuvvetlerin reform yoluyla güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini' belirtti.
Şi, geçmiş reformlardaki başarılı deneyimlerin ciddi bir şekilde özetlenmesini ve uygulanmasını, yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.
Şi, Komite'nin benzeri görülmemiş kararlılık ve çabalarla reform yoluyla silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını vurguladı.
Öte yandan Çin lideri, 2026'da yüzüncü yaşına girecek Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'belirlenen hedefe ulaşmak için güçlü bir ivme sağlamak amacıyla reformları uygulama ve gelecekteki reformlara ilişkin planlamayı güçlendirmek için öncü ve yenilikçi çabalar gösterme' çağrısı yaptı.