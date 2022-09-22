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CHP, İzmir'de kampa giriyor
CHP, İzmir'de kampa giriyor
İzmir Seferihisar'da partililerle kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisi bugün başlıyor. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T11:17+0300
2022-09-22T11:17+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yasama
meclis
siyaset
kamp
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CHP grubu, yeni yasama yılı öncesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kamp yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kampa başkanlık yapması için bugün İzmir'de olması bekleniyor.İlçede bulunan bir otele bugün öğle saatlerinde giriş yapması beklenen Kılıçdaroğlu, partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yarın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunması, basına kapalı gerçekleşen programda ise çeşitli sunumların yapılması planlanıyor. Programın üçüncü günü olan cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak. CHP lideri, cumartesi akşamı 20.00’de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak. Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak. CHP heyeti kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20220922/kilicdaroglu-6li-masadaki-gelismeleri-degerlendirdi-masada-kriz-yasamadik-1061494093.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yasama, meclis, siyaset, kamp
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yasama, meclis, siyaset, kamp

CHP, İzmir'de kampa giriyor

11:17 22.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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İzmir Seferihisar'da partililerle kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisi bugün başlıyor.
CHP grubu, yeni yasama yılı öncesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kamp yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kampa başkanlık yapması için bugün İzmir'de olması bekleniyor.
İlçede bulunan bir otele bugün öğle saatlerinde giriş yapması beklenen Kılıçdaroğlu, partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Yarın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunması, basına kapalı gerçekleşen programda ise çeşitli sunumların yapılması planlanıyor.
Programın üçüncü günü olan cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak.
CHP lideri, cumartesi akşamı 20.00’de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak.
Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak.
CHP heyeti kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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