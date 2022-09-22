CANLI | Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor

Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dünyanın Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan bu yana en derin küresel siyasi krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunda konuşan Vucic, "İçinde yaşadığımız yüzyılın karmaşık bir küresel siyasi durumla karakterize olduğuna tanık oluyoruz. Ortak tartışmamız, BM'nin kurulmasından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş derecede bozulan bir dünya barışı koşullarında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Vucic, ayrıca küresel istikrarın korunması, barışa geri dönülmesi, uluslararası kabul görmüş sınırlara, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sırp lider, yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için enerji güvenliği ve finansal güvenliğin yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkelere gıda tedariki sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.