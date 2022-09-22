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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/canli--vucic-dunya-bmnin-kurulusundan-bu-yana-en-derin-krizini-yasiyor--1061495098.html
CANLI | Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor
CANLI | Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dünyanın Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan bu yana en derin küresel siyasi krizle karşı karşıya olduğunu... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye

CANLI | Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor

09:18 22.09.2022 (güncellendi: 09:45 22.09.2022)
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dünyanın Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan bu yana en derin küresel siyasi krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını belirtti.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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Ukrayna operasyonunu sürdüren Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:01 22.09.2022
AB Komisyonu: Rusya'nın kısmi seferberlik kararı yeni yaptırımları zorunlu kılıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferbelik ilanı ve Donbass, Herson ve Zaporojye'de Rusya'ya bağlanma referandumları gerçekleştirme planının Moskova'ya 'yeni yaptırımlar getirilmesini zorunlu kıldığını' ve şimdiye dek uygulanan yaptırımların 'etkinliğini ispat ettiğini' söyledi.
CNN televizyonuna röportaj veren von der Leyen, "Tüm bunlar bizim tarafımızdan yeni yaptırımlar gerektiriyor. Yaptırımlar çok etkili. Rus ekonomisine bakarsanız, endüstrisi çöktü" ifadelerini kullandı.
Rus savunma sanayisinin AB'den yarı iletken tedariki eksikliği nedeniyle 'büyük zorluklar' yaşadığını iddia eden von der Leyen, tüm işaretlerin yaptırımların işe yaradığını gösterdiğini savundu.
09:34 22.09.2022
Zelenskiy: Uzun vadeli çatışma istemiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 77. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kiev'in uzun süreli ve gecikmeli bir çatışma istemediğini söyledi.
Zelenskiy, "Ertelenmiş bir savaşı kabul edemeyiz zira şimdiki savaştan bile daha kızgın olacak" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelere mali yardımları artırma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "İç istikrarı muhafaza etmek ve halkımıza karşı sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için mali desteğe ihtiyacımız var" dedi.
09:17 22.09.2022
Vucic: Dünya, BM'nin kuruluşundan bu yana en derin krizini yaşıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dünyanın Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan bu yana en derin küresel siyasi krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunda konuşan Vucic, "İçinde yaşadığımız yüzyılın karmaşık bir küresel siyasi durumla karakterize olduğuna tanık oluyoruz. Ortak tartışmamız, BM'nin kurulmasından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş derecede bozulan bir dünya barışı koşullarında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
Vucic, ayrıca küresel istikrarın korunması, barışa geri dönülmesi, uluslararası kabul görmüş sınırlara, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Sırp lider, yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için enerji güvenliği ve finansal güvenliğin yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkelere gıda tedariki sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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