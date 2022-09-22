https://sputniknews.com.tr/20220922/biyokacakcilik-yapan-kisiye-ceza-1061499591.html

Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza

Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan kişiye biyokaçakçılık suçundan 109 bin lira para cezası verildi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaçakçılık

hatay

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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi'nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z'yi şüphe üzerine durdurdu.Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Macaristan uyruklu Z.Z'ye 109 bin lira ceza kesildi.Öte yandan ele geçirilen 5 tür böcek doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

türkiye

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kaçakçılık, hatay