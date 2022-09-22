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Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza
Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza
Hatay’ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan kişiye biyokaçakçılık suçundan 109 bin lira para cezası verildi. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:05+0300
2022-09-22T12:05+0300
türkiye
kaçakçılık
hatay
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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi'nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z'yi şüphe üzerine durdurdu.Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Macaristan uyruklu Z.Z'ye 109 bin lira ceza kesildi.Öte yandan ele geçirilen 5 tür böcek doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
türkiye
hatay
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kaçakçılık, hatay
kaçakçılık, hatay

Biyokaçakçılık yapan kişiye ceza

12:05 22.09.2022
© AABiyokaçakçılık
Biyokaçakçılık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde yasa dışı böcek toplayan kişiye biyokaçakçılık suçundan 109 bin lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi'nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z'yi şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.
Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Macaristan uyruklu Z.Z'ye 109 bin lira ceza kesildi.
Öte yandan ele geçirilen 5 tür böcek doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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