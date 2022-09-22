https://sputniknews.com.tr/20220922/besiktasta-valerien-ismael-sorunlara-care-ariyor-1061489757.html
Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorunlara çare arıyor
Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorunlara çare arıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son 2 maçta alınan kötü sonuçlara çare arıyor. Fransız çalıştırıcının, maçların ikinci yarısında temponun düşmesiyle... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T00:14+0300
2022-09-22T00:14+0300
2022-09-22T00:16+0300
spor
beşiktaş
spor toto süper lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054957602_0:49:941:578_1920x0_80_0_0_7e87d405d4559d34f84b97604a3f0ea3.jpg
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, milli arada, ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor. TRT Spor'un haberine göre, Fransız çalıştırıcının önceliği, maçların 2'nci yarılarında düşen tempo.Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı. 46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.Beşiktaş içim maçların ikinci yarısı savunma yönünden de sıkıntılı geçiyor. Yenilen 8 golün 5'i bu bölümde gelirken, Valerien Ismael bu probleme de çözüm arıyor.Fransız çalıştırıcının bir diğer dikkat ettiği konu ise topla oynama süresi. Siyah beyazlı ekip, yüzde 45 virgül 6'lık topla oynama oranıyla ligdeki 19 takım içinde 15'inci sırada bulunuyor.Ismael'in, futbolcularından oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmalarını istediğini ifade edildi. 46 yaşındaki teknik adamın önem verdiği bir diğer konu ise sonradan oyuna giren futbolcuların skora etkisi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054957602_52:0:887:626_1920x0_80_0_0_d8c1faf8f7b4103279f21fd6468c870b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, spor toto süper lig
beşiktaş, spor toto süper lig
Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorunlara çare arıyor
00:14 22.09.2022 (güncellendi: 00:16 22.09.2022) Abone ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son 2 maçta alınan kötü sonuçlara çare arıyor. Fransız çalıştırıcının, maçların ikinci yarısında temponun düşmesiyle ilgili takımına çalışmalar yaptıracağı öğrenildi
Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, milli arada, ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Fransız çalıştırıcının önceliği, maçların 2'nci yarılarında düşen tempo.
Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı. 46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.
Beşiktaş içim maçların ikinci yarısı savunma yönünden de sıkıntılı geçiyor. Yenilen 8 golün 5'i bu bölümde gelirken, Valerien Ismael bu probleme de çözüm arıyor.
Fransız çalıştırıcının bir diğer dikkat ettiği konu ise topla oynama süresi. Siyah beyazlı ekip, yüzde 45 virgül 6'lık topla oynama oranıyla ligdeki 19 takım içinde 15'inci sırada bulunuyor.
Ismael'in, futbolcularından oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmalarını istediğini ifade edildi. 46 yaşındaki teknik adamın önem verdiği bir diğer konu ise sonradan oyuna giren futbolcuların skora etkisi.