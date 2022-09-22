https://sputniknews.com.tr/20220922/besiktasta-valerien-ismael-sorunlara-care-ariyor-1061489757.html

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorunlara çare arıyor

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorunlara çare arıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son 2 maçta alınan kötü sonuçlara çare arıyor. Fransız çalıştırıcının, maçların ikinci yarısında temponun düşmesiyle... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, milli arada, ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor. TRT Spor'un haberine göre, Fransız çalıştırıcının önceliği, maçların 2'nci yarılarında düşen tempo.Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı. 46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.Beşiktaş içim maçların ikinci yarısı savunma yönünden de sıkıntılı geçiyor. Yenilen 8 golün 5'i bu bölümde gelirken, Valerien Ismael bu probleme de çözüm arıyor.Fransız çalıştırıcının bir diğer dikkat ettiği konu ise topla oynama süresi. Siyah beyazlı ekip, yüzde 45 virgül 6'lık topla oynama oranıyla ligdeki 19 takım içinde 15'inci sırada bulunuyor.Ismael'in, futbolcularından oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmalarını istediğini ifade edildi. 46 yaşındaki teknik adamın önem verdiği bir diğer konu ise sonradan oyuna giren futbolcuların skora etkisi.

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beşiktaş, spor toto süper lig