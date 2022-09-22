Bakan Bilgin: STK'lar demokrasinin en temel dinamiğidir

“Türkiye STK’ların neyi ifade ettiğini daha çok 1980 askeri darbesinden sonra hissetmeye başladı. Gerçekten sivil toplum, demokrasinin en temel dinamiğidir. Sivil toplum olmasa bir yerde demokrasi olmaz. Aydınlılar bunu çok iyi bilir. 27 Mayıs 1960’da darbe yapıldığı zaman, ardından Türkiye’nin seçilmiş ilk başbakanını idam ettikleri zaman çok cılız itirazlar oldu, onun dışında kimse ne sokağa çıktı, ne fabrikaları durdurdu, ne boykot yaptı. Çünkü böyle şeyler yoktu, STK’lar gelişmemişti. Sivil toplumun olduğu yerde neler olduğunu 15 Temmuz’da gördük. Sivil toplum aynı zamanda bireyin, ben farklıyım, ben varım, ben buna karşı çıkarım dediği yerdir. 15 Temmuz bir anlamda da güçlü bir sivil toplumun, sivilleşme sürecinin, Türkiye’nin demokratikleşme dinamiğinin ifadesidir. O dönemde cemaat dendiğine bakmayın. Yabancı bir istihbarat örgütünün başta CIA olmak üzere yönettiği, satın aldığı, kiralık, aşağılık adamlara karşı 15 Temmuz zaferi kazanıldı. Bu zaferi Türkiye kazandı. Dolayısıyla sivil toplumun gelişmesi bizim sivil hukukumuz yani yurttaş hukukumuzu savunmamızın eseridir. O gelişmeden savunamayız. Bu bakımdan sivil toplumun temsilcilerini, Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkma bilinci ve iradesine sahip olarak burada oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum.”