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https://sputniknews.com.tr/20220922/ayak-ve-gagalarini-baglayip-yolcu-otobusune-koydular-26-flamingo-oldu-1061503460.html
Ayak ve gagalarını bağlayıp yolcu otobüsüne koydular: 26 flamingo öldü
Ayak ve gagalarını bağlayıp yolcu otobüsüne koydular: 26 flamingo öldü
Aksaray'da Naim D.'nin (36), 2 arkadaşının yardımıyla 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde yakalayıp ayak ve gagalarını bağlayarak koli içinde satmak... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T12:50+0300
2022-09-22T12:50+0300
yaşam
türkiye
aksaray
flamingo
tuz gölü
tuz
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Aksaray'ın Eskil ilçesi Böget köyünde oturan Naim D., iddiaya göre arkadaşları İbrahim K. ve Mehmet D. ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü’nde 40'ı yavru, 47 flamingo yakaladı. Zanlılar flamingoların ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında satmak için Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdi.26 flamingo öldü Koliler, saat 07.30 sıralarında Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yolun kenarına indirildi. Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü. Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'nda doğayı bırakıldı.4 kişi hakkında toplam 425 bin lira para cezasıErdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar Şefliği, flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim D. ile otobüs şoföre hakkında toplam 300 bin lira idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlatıldı.Durumun Aksaray'a bildirmesi üzerine de jandarma ekipleri Naim D. ve flamingoları birlikte yakaladığı 2 arkadaşının evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde beslemesi yasak olan angut, suna, ördek ve kesilmiş flamingo kanatları ele geçirildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ederken, evde bulunan beslemesi yasak kuşlarla ilgili Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da toplam 125 bin lira idari para cezası uygulandı.
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türkiye, aksaray, flamingo, tuz gölü, tuz
türkiye, aksaray, flamingo, tuz gölü, tuz

Ayak ve gagalarını bağlayıp yolcu otobüsüne koydular: 26 flamingo öldü

12:50 22.09.2022
© DHAAyak ve gagalarını bağlayıp yolcu otobüsüne koydular: 26 flamingo öldü
Ayak ve gagalarını bağlayıp yolcu otobüsüne koydular: 26 flamingo öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© DHA
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Aksaray'da Naim D.'nin (36), 2 arkadaşının yardımıyla 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde yakalayıp ayak ve gagalarını bağlayarak koli içinde satmak için yolcu otobüsüyle Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdiği 40'ı yavru, 47 flamingodan 26'sı öldü.
Aksaray'ın Eskil ilçesi Böget köyünde oturan Naim D., iddiaya göre arkadaşları İbrahim K. ve Mehmet D. ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü’nde 40'ı yavru, 47 flamingo yakaladı. Zanlılar flamingoların ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında satmak için Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdi.

26 flamingo öldü

Koliler, saat 07.30 sıralarında Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yolun kenarına indirildi.
Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü. Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'nda doğayı bırakıldı.

4 kişi hakkında toplam 425 bin lira para cezası

Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar Şefliği, flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim D. ile otobüs şoföre hakkında toplam 300 bin lira idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlatıldı.

Durumun Aksaray'a bildirmesi üzerine de jandarma ekipleri Naim D. ve flamingoları birlikte yakaladığı 2 arkadaşının evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde beslemesi yasak olan angut, suna, ördek ve kesilmiş flamingo kanatları ele geçirildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ederken, evde bulunan beslemesi yasak kuşlarla ilgili Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da toplam 125 bin lira idari para cezası uygulandı.
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