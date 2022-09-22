https://sputniknews.com.tr/20220922/avrupaya-gonderecegiz-soylentisi-izdihama-yol-acti-1061496611.html

'Avrupa'ya göndereceğiz' söylentisi izdihama yol açtı

'Avrupa'ya göndereceğiz' söylentisi izdihama yol açtı

Malatya'da bir hukuk firmasının başvuruda bulunan göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi, küçük çaplı izdihama yol açtı. Yüzlerce sığınmacı, hukuk... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T10:21+0300

2022-09-22T10:21+0300

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türkiye

malatya

göçmen

avrupa

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Sosyal medyada, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir hukuk firmasının kendilerine başvuru yapan göçmenleri Avrupa'ya göndereceği şeklinde paylaşımlar yapıldı. Söylenti, kısa süre içinde yayılmasının ardından çok sayıda yabancı uyruklu kişi, firmanın bulunduğu Buhara Caddesi'ne akın etti.Hukuk bürosunun bulunduğu iş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu ve izdiham yaşamdı. Söylentinin gerçek olmadığı, olay yerine polis ekiplerinin gitmesiyle ortaya çıktı.Gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

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malatya, göçmen, avrupa