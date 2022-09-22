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New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı
New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
iran
türkiye
sergey lavrov
rusya
hüseyin emir abdullahiyan
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.Çavuşoğlu: Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruzDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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iran, türkiye, sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, mevlüt çavuşoğlu
iran, türkiye, sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, mevlüt çavuşoğlu

New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı

00:01 22.09.2022 (güncellendi: 00:08 22.09.2022)
© Rusya Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov‘un katılımıyla New York’daki Türkevi’nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov‘un katılımıyla New York’daki Türkevi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.
Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.

Çavuşoğlu: Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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