New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı
00:01 22.09.2022 (güncellendi: 00:08 22.09.2022)
© Rusya Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov‘un katılımıyla New York’daki Türkevi’nde bir araya geldi.
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.
Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.
Çavuşoğlu: Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 21, 2022
Held Astana Process FMs Meeting. Continuing our diplomatic efforts to find a political solution to the Syrian crisis. pic.twitter.com/UzF9jdJZur