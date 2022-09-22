https://sputniknews.com.tr/20220922/astana-sureci-disisleri-bakanlari-toplantisi-abddeki-turkevinde-gerceklesiyor-1061489207.html

New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı

New York’ta Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü toplantı

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

iran

türkiye

sergey lavrov

rusya

hüseyin emir abdullahiyan

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.Çavuşoğlu: Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruzDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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iran, türkiye, sergey lavrov, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, mevlüt çavuşoğlu