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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/anket-almanlarin-en-buyuk-endisesi-enerji-krizi-ve-enflasyon-1061526405.html
Anket: Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon
Anket: Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon
Almanlar, derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T22:44+0300
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avrupa'da enerji krizi
almanya
anket
enerji
kriz
elektrik
enflasyon
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Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.Ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/der-spiegel-almanya-gazpromun-eski-yan-sirketi-sefeyi-kamulastiracak-1061522947.html
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almanya, anket, enerji, kriz, elektrik, enflasyon
almanya, anket, enerji, kriz, elektrik, enflasyon

Anket: Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon

22:44 22.09.2022 (güncellendi: 22:45 22.09.2022)
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Almanlar, derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.
Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.
8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.
Ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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