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Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, uluslararası topluma, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için daha fazlasını... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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angelina jolie, фото, pakistan, sel felaketi
angelina jolie, фото, pakistan, sel felaketi

Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

12:40 22.09.2022 (güncellendi: 12:42 22.09.2022)
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Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, uluslararası topluma, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.
© AAPakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Pakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.
© AAİnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
© PTV /TwitterJolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Sputnik Türkiye
3/5
© PTV /Twitter
Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.
© AABirleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla Pakistan'a geldi. Jolie, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla Pakistan'a geldi. Jolie, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.
© PTV /TwitterPakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.
Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı - Sputnik Türkiye
5/5
© PTV /Twitter
Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.
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