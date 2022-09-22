Angelina Jolie'den Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

© AAPakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.
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© AA
Pakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.
© AAİnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
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© AA
İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
© PTV /TwitterJolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.
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© PTV /Twitter
Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.
© AABirleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla Pakistan'a geldi. Jolie, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.
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© AA
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla Pakistan'a geldi. Jolie, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.
© PTV /TwitterPakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.
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© PTV /Twitter
Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.