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https://sputniknews.com.tr/20220922/aksener-aciklanan-faiz-karari-artik-psikoloji-biliminin-tartisma-konusudur-1061523160.html
Akşener: Açıklanan faiz kararı, artık psikoloji biliminin tartışma konusudur
Akşener: Açıklanan faiz kararı, artık psikoloji biliminin tartışma konusudur
İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki göstererek, “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T21:07+0300
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türkiye
meral akşener
faiz
merkez bankası
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 1 puan düşürerek, yüzde 13'ten 12'ye düşürmüştü.
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meral akşener, faiz, merkez bankası, iyi parti
meral akşener, faiz, merkez bankası, iyi parti

Akşener: Açıklanan faiz kararı, artık psikoloji biliminin tartışma konusudur

21:07 22.09.2022 (güncellendi: 21:08 22.09.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki göstererek, “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur" dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 1 puan düşürerek, yüzde 13'ten 12'ye düşürmüştü.
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