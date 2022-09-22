https://sputniknews.com.tr/20220922/ak-partinin-vizyon-belgesinden-elektronik-esya-alan-genclere-vergi-indirimi-yapilacak-1061494904.html

AK Parti'nin vizyon belgesinden: 'Elektronik eşya alan gençlere vergi indirimi yapılacak'

AK Parti'nin vizyon belgesinden: 'Elektronik eşya alan gençlere vergi indirimi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinde gençlere elektronik eşya alımında vergi avantajı gibi projelere yer verileceği belirtildi. Ayrıca... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T09:00+0300

2022-09-22T09:00+0300

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politika

ak parti

elektronik eşya

vergi indirimi

eyt

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Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de açıklayacağı AK Parti’nin 2023 vizyon belgesinin ana unsurunu ekonomi oluşturacak. Dış politika, savunma sanayi projelerine de vurgu yapılacak. Özellikle gençlere yönelik yeni projelere yer verilecek. AK Parti kurmayları, elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı getirecek bir çalışmanın da bu projelerden biri olduğunu söyledi.'Taleplere göre hazırlık yapıldı'Emekli, dar gelirli, asgari ücretliler ve EYT’liler için de vizyon belgesinde başlıklar açılacak. AK Parti kurmayları “Bugüne kadar partinin ve Cumhurbaşkanı’nın siyaset tarzı hep toplumsal beklentilere cevap verecek nitelikte olmuştur. 2023 vizyonu da bu çerçevede hazırlandı. Vatandaşın taleplerine göre bir hazırlık yapıldı. Hedefimiz, yeni yüzyıla ilişkin kazanımlarımızla Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak. 28 Ekim’de bir anlamda geleceğe yönelik yol haritası açıklanacak. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, neler yapacağız, hedefler neler açıklanacak” diye konuştu.30 bin davetli bekleniyorAnkara Arena Spor Salonundaki programa milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar davet edildi. Yeni vizyon belgesinin açıklanacağı programa 30 bin civarında kişinin katılması bekleniyor. Programda AK Parti’nin seçim kampanyasına yönelik de tanıtım olacağı belirtiliyor.

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ak parti, elektronik eşya, vergi indirimi, eyt