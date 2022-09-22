AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın (Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.

Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.