AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına işaret ettiği açıklamasında "Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizine ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performansın 'Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini' dile getiren Çelik, "Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın (Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.
Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.
Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi.
Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 22, 2022