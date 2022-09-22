Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220922/ak-parti-sozcusu-celikten-ukrayna-aciklamasi-turkiye-barisin-tesisi-icin-en-guclu-odaktir-1061515138.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına işaret ettiği açıklamasında "Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T17:29+0300
2022-09-22T17:29+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
ömer çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7048ef9be70c48c5b105728513ef7574.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına değindi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizine ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performansın 'Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini' dile getiren Çelik, "Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır" ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklamaları şöyle:
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321535_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_896e1110c3ea9d34b9246b9746d2c81a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, ömer çelik
türkiye, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır

17:29 22.09.2022
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına işaret ettiği açıklamasında "Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin katkılarına değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizine ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performansın 'Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini' dile getiren Çelik, "Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın (Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.
Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.
Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала