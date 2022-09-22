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ABD Başkanı Biden, yine afallamış haliyle gündem oldu
ABD Başkanı Biden, yine afallamış haliyle gündem oldu
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez bir konferansta yaptığı konuşmanın ardından sahneyi terk etmesi beklenirken beklenmedik bazı hal ve tavırlar... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-22T16:32+0300
dünya
abd
joe biden
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Küresel Fon'un New York'ta düzenlenen 7. İkmal Konferansı'nda konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden yine afallamış haliyle gündeme geldi.AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele için fon toplama adına düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmadan çok, konuşmanın ardından sergilediği hal ve tavırlarla konuşulan 79 yaşındaki Biden, sahneden inmesi beklenirken uzun bir süre etrafına bakarak robotik hareketler yaptı.Etkinliğin sunucusu Biden'a sahneden inmesi için birden çok kez "Teşekkürler Sayın Başkan" dese de, ABD Başkanı sahneden inmek yerine etrafına bakmaya devam etti.Öte yandan etkinlikte 14.25 milyar dolar fon toplanırken, bu sayı şimdiye dek çok taraflı bir sağlık örgütünün toplayabildiği en yüksek meblağ oldu.Biden konuşmasında, "Gerçekten önemli olan bir şey uğruna savaştığınız için teşekkürler. Hiç şüphe yok ki bu tamamen hayat kurtarmakla, tüm toplulukların sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için partnerlerimizle birlikte çalışmakla, insanların hiç değilse sağlıklı ve güçlü olma şansına sahip olması ve her yerde onurlu bir şekilde yaşayabilmesiyle ilgili" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220423/biden-yine-boslukla-el-sikisti-1055788120.html
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abd, joe biden, bunama
abd, joe biden, bunama

ABD Başkanı Biden, yine afallamış haliyle gündem oldu

16:31 22.09.2022 (güncellendi: 16:32 22.09.2022)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez bir konferansta yaptığı konuşmanın ardından sahneyi terk etmesi beklenirken beklenmedik bazı hal ve tavırlar sergiledi. Robotik davranışlara benzetilen el hareketleriyle etrafına bakan Biden, sunucunun "Teşekkürler Sayın Başkan" demesine rağmen uzun bir süre sahneden inemedi.
Küresel Fon'un New York'ta düzenlenen 7. İkmal Konferansı'nda konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden yine afallamış haliyle gündeme geldi.
AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele için fon toplama adına düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmadan çok, konuşmanın ardından sergilediği hal ve tavırlarla konuşulan 79 yaşındaki Biden, sahneden inmesi beklenirken uzun bir süre etrafına bakarak robotik hareketler yaptı.
Etkinliğin sunucusu Biden'a sahneden inmesi için birden çok kez "Teşekkürler Sayın Başkan" dese de, ABD Başkanı sahneden inmek yerine etrafına bakmaya devam etti.
Öte yandan etkinlikte 14.25 milyar dolar fon toplanırken, bu sayı şimdiye dek çok taraflı bir sağlık örgütünün toplayabildiği en yüksek meblağ oldu.
Biden konuşmasında, "Gerçekten önemli olan bir şey uğruna savaştığınız için teşekkürler. Hiç şüphe yok ki bu tamamen hayat kurtarmakla, tüm toplulukların sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için partnerlerimizle birlikte çalışmakla, insanların hiç değilse sağlıklı ve güçlü olma şansına sahip olması ve her yerde onurlu bir şekilde yaşayabilmesiyle ilgili" dedi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
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Biden yine 'boşlukla' el sıkıştı
23 Nisan, 03:07
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