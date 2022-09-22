https://sputniknews.com.tr/20220922/28-yil-sonra-cinayet-aydinlatildi-zanli-zaman-asimindan-serbest-birakildi-1061526172.html

28 yıl sonra cinayet aydınlatıldı: Zanlı zaman aşımından serbest bırakıldı

28 yıl sonra cinayet aydınlatıldı: Zanlı zaman aşımından serbest bırakıldı

Konya'da 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle serbest bırakıldı. 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T22:36+0300

2022-09-22T22:36+0300

2022-09-22T22:36+0300

türkiye

fetö

konya

gözaltı

emniyet müdürlüğü

zaman aşımı

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Konya'da 28 yıl önce işlenen ve FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.AA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı 53 yaşındaki Ahmet E. ile olayı gizleyen ve 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E'nin savcılıkta ifadesi alındı.Zanlı Ahmet E. ile şüpheli Mustafa E, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle serbest bırakıldı.Ne olmuştu?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, Meram ilçesinde 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlatmış, cinayet zanlısı Ahmet E. ile olayı gizlediği belirlenen ve 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.Ekipler, Ahmet E'nin, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını, zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini tespit etmişti.

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fetö, konya, gözaltı, emniyet müdürlüğü, zaman aşımı